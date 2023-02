OM : Marseille reçoit un soutien de taille avant d’affronter le Paris SG

Publié par Timothée Jean le 06 février 2023 à 16:04

Dans un choc qui sent la poudre, l’ OM accueille mercredi soir le Paris SG avec un engouement qui rend parfois difficile de trouver une place.

Le stade Vélodrome s’apprête à vivre une nouvelle soirée de folie. Mercredi soir à partir de 21h10, l’Olympique de Marseille sera opposé au PSG en huitième de finale de la Coupe du monde. Et l’ambiance autour de ce Classico promet d’être très intense. En effet, selon les informations du compte Twitter La Minute OM, ce choc OM-PSG se jouera à guichets fermés.

L’Olympique de Marseille pourra donc compter sur ses fidèles supporters pour aller chercher la victoire face au rival parisien. Ainsi plus de 63 000 spectateurs sont attendus dans l'enceinte du Vélodrome. Si cette information se confirme, ce sera alors le 19e match consécutif que l' OM joue à guichets fermés à domicile. Visiblement, l’affluence ne faiblit pas cette saison du côté de Marseille. Le club phocéen pourra donc un soutien de taille pour ce choc.

OM : Mattéo Guendouzi attend de pied ferme le PSG

À noter que le match de Coupe de France entre l’ OM et le PSG se jouera sans les supporters parisiens, interdits de déplacement à Marseille, selon des arrêtés pris par la Préfecture de Police des Bouches-du-Rhône. Cette rencontre reste très sensible, même en l'absence des supporters parisiens, en raison de la rivalité féroce entre les deux équipes. De son côté, l’équipe d’Igor Tudor, battue ce week-end par l’OGC Nice (1-3), compte rapidement renouer avec la victoire. Et cela passe par un succès face au PSG ce mercredi. Un défi de taille, mais pas impossible !

D’ailleurs, Mattéo Guendouzi a promis une réaction immédiate de l' OM face au PSG. « Ça va être un gros match, on sait qu’il y a de très bons joueurs des deux côtés. Sur l’efficacité, il va falloir qu’on soit bons sur les contre-attaques parce que c’est une équipe qui peut être redoutable devant (…) Ce n’est pas parce qu’on a perdu ce match qu’on sera moins confiants pour mercredi. On va bien attaquer ce match et on sera prêt », a promis Guendouzi.