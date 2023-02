OM-PSG : Mattéo Guendouzi lance déjà le choc face à Paris

Publié par Enzo Vidy le 06 février 2023 à 10:34

Après la triste défaite de l' OM face à Nice dimanche soir, Mattéo Guendouzi a tenu à annoncer la couleur pour le choc face à Paris mercredi.

Invaincu depuis le 1er novembre dernier et une défaite 2-1 face à Tottenham en Ligue des Champions, l' OM a vu sa série d'invincibilité se stopper brutalement dimanche soir. Opposés à un OGC Nice en pleine confiance, les Marseillais n'ont pas su se montrer réalistes, au contraire de leur adversaire.

Malgré un grand nombre d'occasions, l' OM sera mené 2-0 à la pause à la suite de deux buts niçois très nettement évitables. Malgré un retour à l'heure de jeu sur un joli but de Ruslan Malinovskyi, les hommes d'Igor Tudor craqueront une troisième fois en toute fin de match, mettant un terme au suspens de cette rencontre.

À l'issue de la rencontre, Mattéo Guendouzi est venu s'exprimer en zone mixte pour revenir sur cette défaite. S'il a affirmé que le match de mercredi face au PSG n'était pas dans les têtes marseillaise pendant la rencontre face au Gym, il a tout de même tenu a rassurer les supporters pour le Classico.

OM-PSG : Les mots forts de Mattéo Guendouzi pour le choc face à Paris

Déçu par la défaite 3-1 de son équipe, Mattéo Guendouzi est revenu sur cette rencontre et sur la prestation de l' OM face aux Aiglons. "On avait vraiment à cœur de gagner, la performance n’a pas été nulle aujourd’hui, on a fait de bonnes choses mais le haut niveau, c’est des détails et on a manqué de réalisme, ils ont été plus efficaces et c’est ce qui a fait la différence."

Néanmoins, le milieu de l'Equipe de France affirme que son équipe reste en pleine confiance, et il a tenu à envoyer un message fort aux supporters de l' OM pour le 8e de finale de Coupe de France mercredi face au PSG. "On a fait de très bonnes choses depuis le début de saison. Ce n’est pas parce qu’on a perdu ce match qu’on sera moins confiants pour mercredi. On va bien attaquer ce match et on sera prêt." L' OM devra donc assumer les propos de son milieu de terrain mercredi soir, en faisant tomber le PSG au Vélodrome.