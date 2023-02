Stade Brestois : Jet de projectile, le SB29 risque gros après Lens

Publié par Enzo Vidy le 06 février 2023 à 19:34

Après le match nul obtenu face à Lens, le Stade Brestois pourrait être sanctionné suite à un jet de projectile de la part d'un supporter.

Si le match nul face au RC Lens est une très bonne opération pour le Stade Brestois au vue de l'écart entre ces deux équipes, deux points noirs sont venus entacher la performance du SB29 dimanche au stade Francis Le Blé. Tout d'abord, il y a la blessure de Franck Honorat, touché aux ischio-jambiers et sorti à la mi-temps. Si on espère une blessure pas trop grave pour l'attaquant brestois, les résultats d'examens attendus dans les prochaines heures pourraient révélés une bien mauvaise surprise à Éric Roy.

Ensuite, un incident s'est produit durant la rencontre, et pourrait avoir de grosses conséquences pour le Stade Brestois dans les jours à venir. En effet, un supporter du SB29 a lancé un briquet en direction de Brice Samba lors de la première période. Identifé à l'aide des caméras de vidéosurveillance, l'individu a été interpellé par la police avant d'être placé en garde à vue.

Stade Brestois : Le SB29 pourrait perdre un point

Déjà sous le coup d'un sursis après un incident similaire en septembre dernier lors de la réception du RC Strasbourg, le Stade Brestois pourrait faire face à de graves conséquences après ce qu'il s'est passé dimanche face à Lens. En effet, les Bretons avaient été sanctionnés par un retrait d'un point avec sursis lors du mois de septembre.

Et si Le Télégramme annonce que le club compte porter plainte contre l'individu identifié dimanche soir, il n'est pas certain que cela suffise à adoucir la LFP, qui pourrait durement sanctionner le Stade Brestois dans les prochains jours. En cas de retrait de point, le SB29 perdrait une place au classement, et se retrouverait à la 15e position en championnat.