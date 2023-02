OM : Des supporters marseillais dérapent avant le choc contre Paris

Publié par Timothée Jean le 08 février 2023 à 18:59

À quelques heures du choc entre l’ OM et le PSG en Coupe de France, un groupe de supporters marseillais a dérapé avec une banderole assez ignoble.

C’est un grand classique du football français qui aura lieu ce mercredi soir en huitième de finale de Coupe de France. L’Olympique de Marseille accueille le PSG dans son antre du Vélodrome. Une vraie chance pour les Phocéens qui bénéficieront du soutien indéfectible de leurs supporters pour tenter de venir à bout du rival parisien. Ce sont plus de 63 000 spectateurs qui sont attendus pour ce choc entre les deux équipes du haut du tableau.

Et à quelques heures de ce Classico qui promet d’être grandiose, des supporters de l’ OM ont allègrement franchi la ligne rouge. Ils ont déployé ce mercredi soir une banderole haineuse sur l’Autoroute A7 près de Rognac en direction de Marseille, avec un message odieux : « Marseille encu*** Paris ». Un tel acte qui passe très mal sur la toile où plusieurs autres supporters ont affiché leur indignation concernant ces messages répugnants.

OM : Les supporters parisiens interdits de déplacement

Toutefois, l’ambiance s’annonce très intense autour du match entre l’ OM et le PSG. En raison de la rivalité féroce et « les troubles graves à l'ordre public » survenus « de manière récurrente » lors des dernières rencontres entre les deux équipes, la Préfecture de police des Bouches-du-Rhône a pris un certain nombre de mesures. Les supporters parisiens sont interdits de déplacement à Marseille

Sur le plan sportif, l’ OM se prépare pour ce grand rendez-vous. Le club phocéen, qui a vu sa série de dix matchs sans défaite prendre fin face à Nice, tentera de se remettre de ce faux-pas au plus vite. Les hommes d’Igor Tudor sont déterminés à s’imposer à domicile face au PSG. La présence des centaines de supporters à la Commanderie a suffi pour comprendre que ce match est tout sauf un classique à Marseille.