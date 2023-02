PSG Mercato : Kylian Mbappé prêt à annoncer son départ du Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 09 février 2023 à 16:09

Kylian Mbappé regrette d’avoir prolongé son contrat avec le PSG en fin de saison dernière. L’attaquant de 24 ans s’apprêterait à faire une annonce.

Après avoir refusé les avances du Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé pourrait à nouveau faire parler de lui dans les prochains mois. Actuellement blessé et forfait pour trois semaines, l’international français du Paris Saint-Germain réfléchirait d’ores et déjà à son avenir pour la fin de la saison en cours.

Depuis des mois, les médias évoquent en boucle un sérieux mécontentement de KylianMbappé envers ses dirigeants pour des promesses de recrutement non tenues l'été dernier. Et selon Daniel Riolo, le champion du monde 2018 ne décolère toujours pas contre le PSG, qu’il ne croit pas capable de le mener à la victoire finale en Ligue des Champions. Aux dernières nouvelles, l’ancien avant-centre de l’AS Monaco pourrait même faire une annonce fracassante sur son avenir avec les Rouge et Bleu dans les semaines à venir.

PSG Mercato : Kylian Mbappé prêt à forcer son transfert au Real ?

Sur les antennes de RMC Sport, Daniel Riolo a ouvertement révélé que le numéro 7 du Paris Saint-Germain affiche régulièrement son désarroi en interne. « Mbappé dès le début de la saison le disait, et même les gens autour de lui. Il était déçu du mercato réalisé et il a dit : "avec cette équipe-là, nous ne serons pas un prétendant à la victoire en Ligue des champions". Il en était convaincu », a confié le journaliste sportif.

À en croire les informations de Marca, en cas d’élimination en 8e de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich, Kylian Mbappé pourrait annoncer son envie de quitter le PSG l’été prochain. Et tout logiquement, sa destination première resterait le Real Madrid, qui attendrait justement un signal de lui avant de se rapprocher du PSG pour des négociations. Nasser Al-Khelaïfi et les dirigeants parisiens sont donc prévenus.