OM : Vives tensions à Marseille après la victoire contre Paris

Publié par Timothée Jean le 09 février 2023 à 21:09

Des affrontements ont eu lieu sur le Vieux-Port, hier soir, après la victoire de l’ OM face au PSG en huitième de finale de la Coupe de France.

Ce mercredi soir, l’ OM a éliminé son grand rival, le PSG, en huitième de finale la Coupe de France. Les Marseillais se sont imposés 2-1 au terme d’une rencontre très intense. Très appliqué, l’Olympique de Marseille a montré une grande efficacité et solidarité défensive pour contenir les assauts des Parisiens. Cette victoire à domicile a rapidement donné lieu à des scènes de joie un peu partout à Marseille.

Ces célébrations ont tout de même montré un côté sombre, avec des débordements et des confrontations avec les forces de l’ordre. En effet, selon les dernières informations de BFM Marseille, des agents de police ont été pris pour cible sur le Vieux-Port où des centaines de personnes s’étaient rassemblées. Des groupes hostiles ont ainsi cherché l'affrontement avec les forces de l'ordre qui les ont systématiquement dispersés, grâce des boucliers antiémeutes et des gaz lacrymogènes. « Quatre individus ont été interpellés » par la Police, relate la source.

OM : Deux policiers blessés suite à ces échauffourées

La police enregistre aussi deux blessés dans ses rangs. Toujours selon les informations de BFM Marseille, « une policière a été blessée à l’œil par un éclat de verre. Un autre agent a, quant à lui, été plus sérieusement touché avec une triple fracture du péroné alors qu’il procédait à une interpellation ».

La Police nationale des Bouches-du-Rhône a également eu une pensée pour la victime. « Une magnifique victoire de l' OM. Une pensée pour notre camarade policier ayant fini sa nuit à l'hôpital avec une triple fracture suite à la commémoration "festive" de pseudos supporters sur le Vieux-Port de Marseille, à l'issue du match », peut-on lire sur le compte Twitter de la police.

Du côté du stade Vélodrome, le choc entre l’ OM et le PSG s’est déroulé sans incident majeur. Le dispositif sécuritaire mis en place a permis de faire régner l'ordre avant, pendant et après la rencontre. 17 autres personnes ont été interpellées aux abords de l’enceinte pour usage d’engins pyrotechniques. Dans l’ensemble, ce Classico acte 1 s’est déroulé sans accroc. L' OM et le PSG s’affronteront encore au Vélodrome le 26 février prochain en championnat.