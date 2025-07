Mercato PSG : Dossier Mastantuono, la vérité éclate enfin !

Malgré l’intérêt affiché du PSG, Franco Mastantuono a finalement choisi le Real Madrid. Un scénario qui résonne comme un air de déjà-vu pour le club parisien, encore marqué par le dossier Rayan Cherki.

Mercato PSG : Mastantuono, le premier échec de l’été parisien

Le PSG pensait tenir sa pépite argentine. Franco Mastantuono, 17 ans, avait donné son accord à Paris, avant de changer brusquement de cap pour le Real Madrid. Le club parisien, qui proposait pourtant les 45 millions d’euros de sa clause libératoire, n’a pas souhaité entrer dans une surenchère face aux 60 millions d’euros posés par le club madrilène.

« Pourquoi Franco Mastantuono n’est pas venu au PSG ? C’est un choix stratégique de ne plus surpayer des joueurs. C’est ce qu’on reprochait avant au PSG. Paris proposait le montant de sa clause, 45 millions d’euros. Le Real a mis plus de 60 millions sur la table. Et le joueur, qui semble-t-il avait donné sa priorité au PSG, a fait volte-face. À Paris, on n’aime pas ça, à l’image de Rayan Cherki il y a un an », a révélé Dominique Séverac, journaliste au Parisien.

Cherki, le précédent qui a laissé des traces

Un an plus tôt, un autre dossier avait déjà crispé le club de la capitale. À l’été 2024, Paris était proche de conclure le transfert de Rayan Cherki depuis l’Olympique Lyonnais. Mais l’attaquant avait décidé de prolonger son aventure avec son club formateur au dernier moment, faisant capoter le deal. Un an plus tard, le joueur de 21 ans a finalement rejoint Manchester City, et confirmé que le PSG figurait bien dans ses options à l’époque.

« J’aurais pu faire d’autres choix, aller au Paris Saint-Germain directement et très tôt dans le mercato, sans même parler avec Dortmund. Mais cela fait partie de mon histoire, de mes étapes. C’était aussi mon premier gros mercato, où j’ai beaucoup appris, beaucoup réfléchi. Aujourd’hui, je suis prêt », confiait Cherki dans L’ÉQUIPE début juin.

Paris ne veut plus surpayer

Le dossier Mastantuono révèle surtout un virage stratégique du Paris SG, décidé à ne plus surpayer ses recrues malgré la concurrence agressive des grands d’Europe. Si le Real Madrid a remporté la bataille pour Mastantuono, le Paris SG, échaudé par le précédent Cherki, affiche désormais sa fermeté sur le marché. Mais dans l’ombre de ces échecs, la direction parisienne continue de scruter le marché, consciente que la quête des talents ne souffre d’aucun relâchement.