Mercato OM : Marseille fait un choix fort pour Moumbagna

Victime d’une rupture des ligaments croisés avec l‘OM, Faris Moumbagna est désormais apte, mais Marseille a décidé de s’en séparer cet été. Un choix fort qui aiguise déjà l’appétit de plusieurs clubs de Ligue 1 sur ce mercato.

Mercato OM : Moumbagna, une saison blanche qui change tout

Arrivé en janvier 2024 à l’Olympique de Marseille contre 8 millions d’euros en provenance de Bodo Glimt, Faris Moumbagna devait incarner une solution offensive complémentaire derrière Elye Wahi. Mais dès la première journée de Ligue 1, sur la pelouse de Brest, l’attaquant camerounais a vu sa progression stoppée nette par une rupture des ligaments croisés.

Lire aussi : Mercato : L’OM cible déjà le remplaçant de Faris Moumbagna

À voir Mercato PSG : Dossier Mastantuono, la vérité éclate enfin !

Un coup dur qui l’a contraint à une saison blanche malgré un retour dans le groupe professionnel en fin de championnat. Si le joueur de 25 ans affiche une détermination intacte à l’aube de la préparation estivale, le staff phocéen lui a clairement signifié qu’il ne comptait pas sur lui pour la saison 2025-2026.

À l’instar d’Ounahi, Meïté ou encore Ngapandouetnbu, Moumbagna va reprendre l’entraînement avec la réserve afin de retrouver du rythme sans pression.

Un prêt en Ligue 1 se précise

Selon les informations du compte insider Le Petit OM, ce choix n’est pas une sanction déguisée mais une stratégie claire pour relancer progressivement le buteur camerounais. L’objectif de Marseille est limpide : permettre à Moumbagna de retrouver ses sensations en prêt, idéalement en Ligue 1, avant un possible retour au Vélodrome dans un an. Concernant Faris, déçu bien entendu qu'il n’est pas une chance, mais ce n'est pas une sanction.



L'OM et le joueur savent qu'il serait 3ème voir 4ème AC et qu'après sa grosse blessure, il a besoin de min pour se refaire.



⏳On se dirige vers un prêt, p-e en Ligue 1 où il plait. pic.twitter.com/qOxzG71w3q— LePetitOM (@LePetitOM) July 7, 2025

Lire aussi : Mercato : L’OM a manqué un énorme coup à 15 M€ !

Plusieurs clubs de l’élite ont déjà manifesté leur intérêt dans ce dossier, conscients du potentiel physique et de la capacité de profondeur de l’attaquant formé au Cameroun. Pour l’heure, l’identité des clubs concernés reste confidentielle, mais l’OM souhaite boucler ce prêt avant la fin du mois de juillet afin de clarifier sa ligne offensive avant la reprise.

À voir Mercato Stade Rennais : Le joli coup qui s’offre au SRFC

Lire aussi : Mercato OM : Ça va faire mal, 12 joueurs bientôt écartés

Pour Moumbagna, ce prêt pourrait bien représenter une chance unique de rebondir après un coup d’arrêt brutal, dans un contexte où Marseille n’écarte pas un retour, à condition que le Camerounais retrouve le niveau qui avait convaincu le club de miser sur lui il y a dix-huit mois.