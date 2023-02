OGC Nice Mercato : Ghisolfi en pince pour un gardien du FC Nantes

Publié par Dylan le 11 février 2023 à 17:23

Pour préparer l'après-Kasper Schmeichel, le directeur sportif de l'OGC Nice Florent Ghisolfi aurait pensé à une piste au FC Nantes.

Une recrue de renom cet été pour l'OGC Nice ? Après avoir recruté quelques joueurs intéressants lors du dernier mercato estival, le club azuréen prépare déjà la saison prochaine. En atteste le cas d'Alexis Claude-Maurice, prêté actuellement par le Gym au RC Lens. Le milieu central a été récemment évoqué par Florent Ghisolfi, le directeur sportif de l'OGCN qui souhaitait le rapatrier cet été.

Côté arrivée, le site Jeunesfooteux a annoncé une bonne nouvelle pour les supporters des Aiglons. Le portier titulaire du FC Nantes, Alban Lafont serait dans les petits papiers de leur club préféré. Si les performances de Kasper Schmeichel les rassurent pour le moment, la direction azuréenne veut préparer l'avenir avec le gardien de but français. Toutefois, le dossier s'annonce compliqué puisque Lafont grimpe les échelons au sein du club des Bords de l'Erdre.

Alban Lafont, le futur gardien de l'OGC Nice après Kasper Schmeichel ?

Le FC Nantes ne devrait pas céder si facilement Alban Lafont à l'OGC Nice. Le portier de 24 ans s'impose désormais en tant que capitaine chez les Canaris, et a livré sa joie à la suite de son nouveau statut. « J’ai la chance d’être capitaine de l’équipe et ça me met un peu plus de pression, mais j’aime ça » avait-il confié au quotidien Ouest-France. Le dernier rempart du FC Nantes est aussi suivi en Angleterre, notamment par Tottenham et Leicester selon Jeunesfooteux.

De par son jeune âge, la valeur d'Alban Lafont devrait aussi augmenter au fil des semaines. Pour le moment, l'ancien toulousain est estimé à 16 millions d'euros par le site Transfermarkt. Il va donc falloir vendre du côté de l'OGCN pour espérer une arrivée de Lafont cet été. Le Gym devrait pouvoir renflouer ses caisses avec les futurs départs définitifs de Ross Barkley, Andy Delort ou encore Kasper Dolberg. Pour rappel, le premier a été snobé pour la Ligue Europa Conférence, tandis que les deux derniers sont prêtés avec option d'achat par Nice.