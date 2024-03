Le directeur sportif de l’OGC Nice, Florent Ghisolfi s’est prononcé sur l’avenir du technicien du club Francesco Farioli avant la rencontre face à Montpellier HSC ce vendredi 8 mars 2024.

Francesco Farioli et Nice affrontent Montpellier

Malgré une bonne entame de la saison, l’OGC Nice a perdu son rythme depuis quelques semaines. Les Aiglons ne parviennent plus à se montrer dangereux sur le terrain. Ils alignent quatre matchs d’affilée sans victoire. Ils ont été battus par Monaco (2-3) et Lyon (1-0).

Les Azuréens ont fait un match nul à domicile contre Clermont (0-0) et ont essuyé un nouveau revers le week-end dernier face à Toulouse (2-1) pour le compte de la 24e journée du championnat français. Nice affronte ce vendredi 8 mars 2024, Montpellier HSC, à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1. Avant ce choc, l’avenir du technicien des Aiglons, Francesco Farioli est sur toutes les lèvres. Sera-t-il limogé en cas d’une nouvelle défaite ?

Francesco Farioli reste à Nice

Dans une interview accordée à L’Equipe, le directeur sportif niçois Florent Ghisolfi s’est prononcé sur les mauvais résultats du club et l’avenir de l’entraîneur. Il a indiqué que le club cherche les moyens pour redresser la barre. La situation n’est pas encore critique. « On est en alerte, mais il n’y a pas d’urgence. On a pris 5 points en 7 matches et il faut renverser la situation. Mais on doit transmettre de la sérénité » a-t-il dit.

Florent Ghisolfi reconnaît les efforts du coach Francesco Farioli. L’équipe enregistre plusieurs forfaits de ses cadres, et cela nuit à la performance de Nice. « On peut toujours faire mieux. L’instabilité de l’équipe (due aux absences) a pénalisé l’entraîneur. Mais je vois ce qu’il donne et, pour lui comme pour les joueurs, seul l’engagement compte », a ajouté le directeur sportif.

Florent Ghisolfi renouvelle sa confiance à Farioli. Son poste n’est pas menacé. Il poursuivra l’aventure sur le banc de Nice jusqu’à la fin de la saison. « Farioli est-il tranquille sur la fin de saison ? La question ne se pose même pas. Il sera là jusqu’à la fin de saison » a martelé le directeur sportif de l’OGC Nice.