Mercato OGC Nice : Arrivée imminente de Florian Maurice

Il fallait pallier le départ de Ghisolfi en tant que directeur sportif du côté de l’OGC Nice, et ça devrait bientôt être officiel avec l’arrivée de Florian Maurice.

Plusieurs vides comblés rapidement à l’OGC Nice

Orphelin d’un Francesco Farioli parti à l’Ajax Amsterdam et d’un Florian Ghisolfi parti à l’AS Roma, les niçois sont en passe de boucler les deux dossiers très prochainement. Selon L’Equipe, Florian Maurice, ancien directeur technique de Rennes, libre de tout contrat, est arrivé au siège de l’OGC Nice ce mercredi.

L’annonce devrait être officielle dans la semaine. Elle devrait aussi être rapidement suivie par l’officialisation de Franck Haise pour un peu plus de 2 millions d’euros, qui devrait ramener quelques membres de son staff à Lens avec lui à Nice.

Un tout nouveau projet avec Florian Maurice

Suite à la saison niçoise mitigée avec une très bonne première partie de saison, mais une seconde beaucoup moins bonne, Jean-Pierre Rivière aura à cœur de viser la Ligue des champions la saison prochaine.

Cela ne va pas non plus être chose aisée puisque plusieurs cadres et très bons joueurs sont sur le départ. À commencer par le gardien Marcin Bulka, qui est sur les tablettes de l’AC Milan pour remplacer un potentiel départ de Mike Maignan. Devrait s’ensuivre Khéphren Thuram ainsi que Jean Clair Todibo. Les deux internationaux français disposent d’un bon de sortie.