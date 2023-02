Toulouse FC Mercato : Officiel, un départ inattendu au TFC !

Publié par ALEXIS le 17 février 2023 à 14:30

Si le Toulouse FC fait un parcours satisfaisant cette saison, le club dirigé par Damien Comolli vient d'acter un départ en interne.

Le patron du recrutement au Toulouse FC, Brendan MacFarlane, quitte le club. Il est remplacé par un intérimaire en attendant son successeur. Il part du club de la Ville Rose après deux ans de collaboration. Nommé à la tête de la cellule de recrutement du groupe professionnel en mars 2021, Brendan MacFarlane quitte le TFC après « un travail remarqué », comme l’a souligné le club dans son communiqué.

« Nous sommes ravis de constater que notre club, notamment à travers notre cellule recrutement, suscite l’intérêt des plus grands clubs d’Europe. Conscient qu'il a grandement œuvré à la reconstruction du TéFéCé et à son retour dans l'élite, le Club remercie Brendan pour la qualité de son travail, son investissement, son attitude, sa passion et son professionnalisme, et lui souhaite d'aussi belles réussites dans ses projets. »

Brendan MacFarlane a bossé en équipe avec Julia Arpizou, Tommy Baup ainsi que Louison Cailleteau. Et Toulouse FC a bien apprécié leur travail. La direction des Violets indique que le désormais ex-directeur du recrutement s’était entouré d’une « équipe de compétences qui n'a pas tardé à se forger, par des méthodes de travail singulières et reconnues, une réputation solide dans le milieu footballistique ».

Toulouse FC Mercato : Julia Arpizou prend la tête du recrutement du TFC

Pour remplacer Brendan MacFarlane, le Toulouse FC n’est pas allé chercher bien loin, il a promu Julia Arpizou au poste de senior scout de la cellule de recrutement du club. « Le Toulouse Football Club est fier de pouvoir compter sur le professionnalisme de Julia, et de lui permettre de poursuivre son développement au sein du département dans lequel elle fait l'unanimité. » Notons que Julia Arpizou sera chargée de piloter le département pendant la période de transition, jusqu'à l'arrivée effective du successeur de Brendan MacFarlane. Promu en Ligue 1, Toulouse FC est 11e avec 32 points, après 23 journées de championnat.