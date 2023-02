Bayern Munich-PSG : Nagelsmann annonce déjà la couleur au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 17 février 2023 à 17:40

Vainqueur à l’aller (1-0), le Bayern Munich attend le PSG pour le huitième de finale retour de Ligue des Champions. Julian Nagelsmann annonce la couleur.

Après la précieuse victoire de ses hommes mardi soir au Parc des Princes, l’entraîneur du Bayern Munich est confiant pour le huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain, le 8 mars prochain, à l’Allianz Arena. Présent en conférence de presse ce vendredi, Julian Nagelsmann a ouvertement annoncé que son équipe va adopter un style offensif face à la bande à Kylian Mbappé dans trois semaines.

« Dans l'ensemble, nous pouvons marquer plus de buts si nous jouons plus agressivement vers le but. La clé est d'essayer d'avoir beaucoup de ballon au match retour et de les laisser en défense. Il est hors de question de s'asseoir et de défendre le score », a déclaré le technicien allemand, qui a également profité de cette conférence de presse pour apporter une bonne nouvelle aux supporters bavarois en vue du choc retour face aux Rouge et Bleu.

Bayern Munich-PSG : Julian Nagelsmann confirme la présence de Sadio Mané

Blessé peu avant la Coupe du monde au Qatar, qu’il a d’ailleurs manqué, Sadio Mané était le grand absent du huitième de finale aller de la Ligue des Champions qui a opposé le Paris Saint-Germain au Bayern Munich le 14 février dernier. Mais pour la manche retour de ce choc européen, Julian Nagelsmann assure que l’attaquant international sénégalais de 30 ans va reprendre l'entraînement collectif ce week-end et sera prêt pour la réception du Paris SG.

« Il reprendra l'entraînement collectif dimanche. Il est en pleine forme et va très bien. En théorie, il peut rejouer après une semaine d'entraînement collectif », a ajouté Julian Nagelsmann. Ça promet donc pour le 8 mars, puisque Kylian Mbappé avait déjà lancé le choc en avouant publiquement : « Nous pouvons faire quelque chose là-bas. Si nous sommes plus offensifs, ils ne sont pas à l’aise. Passons vite à autre chose et recommençons. »