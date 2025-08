Mercato ASSE : Un départ officiel annoncé à Saint-Etienne

L’ASSE s’est séparée d’un défenseur de son équipe, a trois jours du début du championnat. Il a rejoint un club à l’étranger, comme pressenti.

Mercato : L’ASSE prête Beres Owusu au Grazer AK en Autriche

Prêté par l’ASSE à Quevilly-Rouen en National, la saison dernière, Beres Owusu ne jouera pas avec les Verts en Ligue 2 cette saison. Il ne figure pas parmi les joueurs choisis par Eirik Horneland. Le jeune défenseur central a pourtant participé à la préparation estivale et il espérait enfin faire ses grands débuts avec l’équipe professionnelle de son club formateur.

En effet, il a été barré la forte concurrence des recrues Maxime Bernauer et Chico Lamba. Finalement, c’est au Grazer AK en Autriche qu’il va poursuivre sa progression et si possible lancer sa carrière. Le joueur de 21 ans est prêté au club de première division autrichienne pour la saison 2025-2026, mais son contrat est assorti d’une option d’achat.

ℹ️ Ce mercredi, l’ASSE et le @grazerak 🇦🇹 ont trouvé un accord pour le prêt avec option d’achat du défenseur stéphanois Beres Owusu !



L’ensemble du club lui souhaite une bonne saison avec le club pensionnaire de première division ! 💚 pic.twitter.com/C24L0QlOq0 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 6, 2025

Beres Owusu n’a pas réussi à s’imposer dans son club formateur

Pour rappel, Beres Owusu avait rejoint le centre de formation de l’ASSE en 2020 en provenance de l’AAS Sarcelle. Au bout de deux ans, il a obtenu son premier contrat professionnel, précisément le 22 décembre 2022.

Cependant, il a attendu jusqu’au 17 août 2024 pour faire sa première et unique apparition avec l’équipe professionnelle des Verts en Ligue 1. C’était face à l’AS Monaco dans la Principauté. Prolongé avant son prêt à Quevilly en janvier 2024, le natif de Paris est lié à l’AS Saint-Etienne jusqu’au 30 juin 2027.