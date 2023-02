OM : Marseille a l’avantage pour le Classico, Domenech est formel

Publié par Timothée Jean le 23 février 2023 à 04:07

L'opposition entre l’ OM et le PSG, prévue dimanche, sera à coup sûr le choc de ce week-end. Raymond Domenech s'est exprimé sur ce match.

Moins de trois semaines après leur dernière confrontation, l’Olympique de Marseille et Paris SG se retrouvent dimanche soir au stade Vélodrome pour un Classico qui s’annonce explosif aussi bien dans les tribunes que sur le terrain. Deuxième de Ligue 1 après 24e journée, l’ OM compte 5 points de retard sur le leader parisien. En cas de succès dimanche soir, le club phocéen ne sera plus qu’à deux unités de son rival.

Toute la cité phocéenne se met déjà à rêver cet exploit face aux Parisiens. Il faut dire que les hommes d’Igor Tudor affichent un état de forme impressionnant depuis le début de l’année. Sur une série de 9 victoires en 11 rencontres, les Olympiens arriveront en pleine confiance face à l’armada offensive du PSG qui reste sur une dynamique inquiétante en 2023.

Outre la défaite face au Bayern Munich (0-1) en Ligue des champions, le PSG commence à envoyer des signaux peu positifs sur le plan national. L’élimination en Coupe de France face à l’ OM, la défaite subie face à l’ AS Monaco et les blessures successives ne rassurent pas. Au point où ce PSG diminué semble à la portée des Marseillais. C’est en tout cas l’avis de Raymond Domenech.

OM : Raymond Domenech dévoile le grand favori pour ce Classico

Interrogé par Goal, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France assure que c’est l’Olympique de Marseille qui sera le grand favori lors de ce Classico. L’ OM pourra de plus compter sur un précieux avantage, le soutien de son publié sera déterminé lors ce choc.

« Si on regarde les dynamiques des deux équipes, Marseille est devant. Quand on voit les derniers résultats du PSG et surtout la manière de jouer, ce manque de consistance, les difficultés dès qu’il y a une pression athlétique, la manière dont ils se diluent. Je ne vois pas comment on peut mettre le PSG favori. L’OM est parti pour leur marcher dessus », a-t-il expliqué. Raymond Domenech est persuadé que les Parisiens vont souffrir ce dimanche face à un OM en forme.

Toutefois, l’ancien entraîneur du FC Nantes se méfie des attaquants parisiens, Kylian Mbappé et Lionel Messi, qui peuvent surprendre leur adversaire à n’importe quel moment. D’autant plus que l’ OM sera diminué sur le plan défensif. Chancel Mbemba est suspendu et Samuel Gigot ne s’est toujours pas remis de sa blessure au pied. « Sans Mbemba qui fait une saison extraordinaire, sans Gigot qui en Coupe de France fait un match héroïque, où il gagne tous les combats, ça va être difficile », a-t-il ajouté. L’ OM devra donc se montrer efficace pour tenter de battre à nouveau le PSG.