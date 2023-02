PSG : Christophe Galtier s'enflamme pour Kylian Mbappé

Publié par Jules le 27 février 2023 à 09:53

Vainqueur de l'OM hier soir au Vélodrome, le PSG a pu compter sur un Kylian Mbappé des grands soirs, ce qui a beaucoup plu à Christophe Galtier.

Tandis que Christophe Galtier semble assis sur un siège éjectable au Paris SG et que le nom de Zidane revient constamment, cela n'empêche pas l'entraîneur du PSG de savourer le succès de ses joueurs contre l'OM (0-3), en Ligue 1. En effet, les Parisiens ont rendu une très belle copie au Vélodrome hier soir, ce qui leur a notamment permis de prendre 8 points d'avance sur leur adversaire du soir, qui siège toujours à la deuxième place du classement, malgré la défaite contre le Paris Saint-Germain.

Hier soir, au Vélodrome, deux Parisiens ont de nouveau fait parler d'eux. Malgré l'absence de Neymar face à l'OM, Lionel Messi et Kylian Mbappé ont de nouveau réalisé des performances XXL, ce qui a permis au PSG de prendre l'avantage rapidement, puis de creuser l'écart. Alors que l'Argentin a inscrit 1 but et délivré 2 passes décisives, Mbappé a complété les statistiques de son coéquipier, s'offrant un doublé et une passe décisive. Un récital qui n'a pas échappé à Christophe Galtier.

PSG : Pour Galtier, Mbappé est le meilleur attaquant du monde

Après la belle victoire du PSG face à l'OM, Christophe Galtier s'est exprimé sur la performance de Kylian Mbappé, et n'a pas tari d'éloges concernant le Champion du Monde 2018. "Kylian vient d'égaler un beau record en marquant son 200e but, souligne le coach parisien. [...] On suppose tous qu'il va le battre, mais Kylian est le meilleur attaquant au monde." Une déclaration qui devrait donner le sourire au principal intéressé.

Alors qu'il vient de rentrer un peu plus dans l'histoire du PSG, Kylian Mbappé va tenter d'inscrire au plus vite son 201e but avec le maillot du PSG afin de faire tomber le record établi par Edinson Cavani il y a quelques années. Prochaine occasion face au FC Nantes, ce samedi, à moins que l'ancien joueur de l'attaquant du Paris SG attende le match crucial contre le Bayern Munich, mardi prochain, pour marquer le coup.