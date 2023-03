Publié par Jules le 08 mars 2023 à 00:40

Alors que le FC Barcelone a peu recruté cet hiver, les Blaugranas veulent mieux faire lors du prochain mercato et ciblent le jeune Fabricio Díaz.

Comme à son habitude, le FC Barcelone est particulièrement attentif aux jeunes joueurs sud-américains qui éclosent dans leurs championnats respectifs. Ces derniers mois, les Blaugranas se sont intéressés à plusieurs jeunes talents d'Amérique du Sud, à commencer par Vitor Roque, également suivi par le PSG, mais qui devrait arriver en Catalogne dans les prochains mois. Désormais, c'est un jeune milieu de terrain uruguayen qui intéresse le Barça sur le marché des transferts.

S'il y a un secteur de jeu où l'incertitude règne au FC Barcelone, c'est bel et bien au milieu de terrain. En effet, si Frenkie de Jong a réaffirmé son souhait de rester au Barça, ce n'est pas le cas de Sergio Busquets, qui arrive en fin de contrat et qui n'a toujours pas prolongé, ou de Franck Kessié, qui pourrait retourner en Italie lors du prochain mercato estival. Ainsi, le Barça aimerait assurer ses arrières dans l'entrejeu, et voudrait faire venir l'un des plus gros espoirs du football uruguayen pour construire l'avenir du club.

FC Barcelone Mercato : Le Barça veut recruter Fabricio Díaz

Comme cela a été affirmé dans l'émission Jigantes, le FC Barcelone se pencherait sur le profil de Fabricio Díaz en vue du prochain mercato estival. En effet, le jeune milieu de terrain uruguayen est considéré comme l'un des plus gros espoirs dans son pays et pourrait donc rallier l'Europe lors du prochain marché des transferts. Les Blaugranas seraient donc déjà sur les rangs pour accueillir le talent sud-américain.

À seulement 20 ans, le jeune milieu défensif uruguayen est déjà devenu un élément essentiel de son équipe, Liverpool Montevideo, et pourrait monter encore un peu en gamme en rejoignant le FC Barcelone dans les prochains mois. Reste désormais à savoir si les Blaugranas réussiront à boucler cette opération, alors que le contrat de Fabricio Diaz court jusqu'en 2026.