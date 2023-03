Publié par JEAN-LUC D le 11 mars 2023 à 08:09

La situation actuelle de Karim Benzema pourrait obliger le Real Madrid à titiller une nouvelle fois le PSG pour Kylian Mbappé lors du prochain mercato d’été.

Mercredi soir, sur la pelouse de l’Allianz Arena, le Paris Saint-Germain a vécu une nouvelle désillusion en Ligue des Champions contre le Bayern Munich, au stade des huitièmes de finale. Un nouveau fiasco qui pourrait bien décider Kylian Mbappé à quitter cette fois le club de la capitale française pour le grand saut vers le Real Madrid. D’autant qu’à Madrid, les soucis récurrents de santé concernant Karim Benzema font de plus en plus réfléchir du côté de la direction des Merengues.

Alors que la Maison-Blanche se montrait très satisfaite de son capitaine, qui a porté le secteur offensif en inscrivant but sur but la saison passée, sa condition physique actuelle a convaincu les décideurs du club entraîné par Carlo Ancelotti à mener une réflexion sur la nécessité ou non de recruter une nouvelle star en attaque lors du prochain mercato estival, histoire de préparer la relève de Benzema. Dans une telle configuration, Kylian Mbappé apparaît comme le choix numéro 1 du club espagnol. D’ailleurs, le journaliste Mario Cortegana révèle que le clan Mbappé et Florentino Pérez « ont des échanges discrets, et depuis la Coupe du monde, il y a eu du mouvement. » Mais le Paris SG prépare déjà la riposte.

PSG Mercato : Kylian Mbappé prêt à signer une nouvelle prolongation ?

En effet, d’après les informations du tabloïd britannique The Athletic, le Paris Saint-Germain ne compte pas laisser partir Kylian Mbappé cet été. Bien au contraire, Nasser Al-Khelaïfi et les dirigeants parisiens veulent construire autour de l’international français de 24 ans. Outre la prolongation de contrat du Champion du monde 2018, qui est le principal objectif pour les mois à venir, le club francilien veut réaliser un recrutement estival des plus ambitieux pour le convaincre de rester et d’aider le Paris SG à remporter sa première Ligue des Champions avant de s’en aller. Ce feuilleton risque donc à nouveau d’occuper le prochain mercato.