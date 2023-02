Real Madrid Mercato : La succession de Karim Benzema se précise

Publié par Thomas G. le 23 février 2023 à 11:27

Souvent éloigné des terrains cette saison à cause de blessures, Karim Benzema pourrait bientôt être concurrencé par un nouvel attaquant au Real Madrid.

Après un début d’année difficile, le Real Madrid est sorti de la crise grâce à sa victoire face à Liverpool cette semaine. Les Merengues ont surfé sur leur titre en Coupe du monde des clubs pour prendre une option sur la qualification en quart de finale de Ligue des Champions. Vainqueur 5-2 sur la pelouse d’Anfield, le Real Madrid est la première équipe de l’histoire à réaliser cette performance à Liverpool en Coupe d’Europe.

Les hommes de Carlo Ancelotti ont une nouvelle fois été guidés par leur attaquant providentiel, Karim Benzema, auteur d’un but et d'une passe décisive. Le Ballon d’Or 2002 était bien présent après avoir manqué plusieurs matchs pour cause de fatigue musculaire. Cette saison, les nombreuses absences de Karim Benzema se sont avérées préjudiciables pour le Real Madrid et les Merengues souhaiteraient éviter ce cas de figure. Dans cette optique, les Madrilènes souhaiteraient recruter un nouvel attaquant lors du prochain mercato estival.

Selon les informations de La Repubblica, le Real Madrid serait très intéressé par l’attaquant de l’Atalanta Bergame, Rasmus Højlund, (20 ans). Le buteur danois impressionne pour sa première saison en Serie A et ses performances lui ont permis de s’imposer en tant que titulaire. Les Merengues auraient envoyé des scouts à plusieurs reprises afin de le superviser.

Real Madrid Mercato : Le Real s’intéresse au crack Rasmus Højlund

Les dirigeants du Real Madrid ont pris l’habitude de préparer l’avenir pour éviter un affaiblissement de l’effectif. Avant le départ de Cristiano Ronaldo, les Merengues avaient déjà recruté Vinicius Jr pour lui succéder. Ils ont également sécurisé la succession de Luka Modric et Toni Kroos avec Eduardo Camavinga et Federico Valverde.

Le Real Madrid aimerait ajouter un nouveau joyau à sa collection en recrutant Rasmus Højlund cet été. L’international danois a des caractéristiques similaires à celle de Karim Benzema, notamment une bonne vision du jeu et une bonne finition devant le but. Auteur de 6 buts en 19 matches de Serie A, Rasmus Højlund est également dans le viseur d’Arsenal.