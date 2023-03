Publié par Thomas G. le 16 mars 2023 à 10:50

Toujours en quête d'un nouveau directeur sportif pour remplacer Paul Mitchell, l'AS Monaco souhaiterait recruter Tim Steidten.

Cette saison, l’AS Monaco n’est pas parvenu à atteindre ses objectifs. Les Monégasques souhaitaient se qualifier en Ligue des Champions et se mêler à la lutte pour le titre. Dans le même temps, l’ASM a été éliminé en Coupe de France et en Ligue Europa. Ces mauvais résultats pourraient avoir des conséquences importantes. Les dirigeants de l’AS Monaco souhaiteraient restructurer l’effectif de Phillippe Clement lors du prochain mercato estival.

Dans cette optique, les Monégasques seraient à la recherche d’un nouveau directeur sportif pour mener à bien ce nouveau projet. Selon les informations de Sky Sports, l’AS Monaco aurait pris des renseignements sur l’ancien directeur sportif du Bayer Leverkusen, Tim Steidten. Toutefois, le dirigeant allemand est également suivi par plusieurs clubs, notamment Chelsea.

Tim Stedten est connu pour avoir bâti une équipe composée de jeunes joueurs à forts potentiels à Leverkusen. L’ancien directeur sportif du Bayer Leverkusen a notamment recruté Moussa Diaby, Florian Wirtz, Amine Adli ou encore Jeremie Frimpong. Son travail en Allemagne aurait donc convaincu l’AS Monaco de le recruter pour lancer ce nouveau projet. Les Monégasques vont devoir trouver la bonne stratégie pour convaincre Tim Steidten qui est très courtisé sur le marché des transferts.

AS Monaco Mercato : Clap de Fin pour Paul Mitchell

En parallèle, l’intérêt de l’AS Monaco pour Tim Steidten est la confirmation du futur départ de Paul Mitchell. L'Équipe avait annoncé que le directeur sportif de l’ASM avait refusé les offres de prolongation trasmises par sa direction. Avant son départ prévu pour le prochain mercato estival, Paul Mitchell aurait donc coché le nom de Tim Steidten pour lui succéder.

Depuis plusieurs saisons, Paul Mitchell est dans le viseur de Chelsea et Manchester United. Le directeur sportif de l’AS Monaco pourrait ainsi retourner en Premier League après avoir refusé l’offre des Blues l’été dernier. Reste à savoir si Tim Steidten sera son successeur en cas de départ.