27 avril 2023

En fin de contrat en juin prochain au Stade Rennais, Hamari Traoré n'a pas encore prolongé. Pourtant, une offre lui a bien été formulée.

Stade Rennais Mercato : Hamari Traoré s'éloigne doucement du SRFC

C'est un dossier qui patine depuis quelques mois maintenant. Le capitaine du Stade Rennais, Hamari Traoré, ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir. Doit-il rester au SRFC ou prendre une autre direction ? En fin de contrat en juin prochain, le latéral droit malien est toujours en pleine réflexion sur son futur.

Si la qualification européenne préoccupe le Stade Rennais en cette fin de saison, la prolongation de son capitaine Hamari Traoré interroge aussi. Le SRFC a formulé il y a quelques semaines une offre pour conserver son latéral droit. Sur le papier, une proposition de deux ans, qui laisserait perplexe le principal intéressé. À maintenant 31 ans et terminant sa sixième saison sous les couleurs Rouge et Noir, Hamari Traoré souhaite un peu plus de considération. Un contrat de trois ans lui ferait un peu plus réfléchir sur son futur, compensé par des émoluments.

Hamari Traoré dans le viseur du Bayer Leverkusen et du Betis Séville

Ces attentes n'étant pas satisfaites, le défenseur s'éloigne petit à petit de son club de coeur. Taulier de l'effectif de Bruno Genesio, tout repose désormais sur les épaules des dirigeants du Stade Rennais, Hamari Traoré pensant avoir fait les efforts nécessaires.

Mais cette petite distance créée avec la direction est loin de faire les affaires du club breton, qui voit une concurrence arriver. D'après les informations de L'Équipe, en Ligue 1, l'OL s'est manifesté pour recruter Traoré. Tandis qu'à l'étranger, le Betis Séville et le Bayer Leverkusen sont aussi entrés dans la course pour attirer dans ses filets l'international malien. Ce dernier vaut actuellement 10 millions d'euros sur le marché des transferts.