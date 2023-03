Publié par Timothée Jean le 08 mars 2023 à 11:49

Alors que plusieurs médias évoquent un intérêt de l’ OM pour la nouvelle pépite espagnole, Iker Bravo, la donne est bien différente en interne.

Cet hiver, l’Olympique de Marseille s’est montré hyperactif sur le marché des transferts en bouclant l’arrivée de trois nouvelles recrues. Et si le mercato hivernal a fermé ses portes il y a plus de deux mois, le président de l’ OM n'a pas vraiment l'intention de se reposer sur ses lauriers. Pablo Longoria a déjà la tête tournée vers la prochaine fenêtre de transferts, qui aura lieu cet été.

La direction de l’ OM envisage d’attirer de nouveaux joueurs afin de renforcer le groupe d’Igor Tudor l’été prochain. Les dirigeants phocéens ont activé des pistes un peu partout et le président du club phocéen pourrait finalement avoir trouvé son bonheur chez lui, en Espagne. Alors que le nom d’Alberto Moleiro de Las Palmas est régulièrement associé à l’ OM, les dirigeants marseillais auraient aussi des vues sur Iker Bravo.

OM Mercato : Marseille n'est pas intéressé par Iker Bravo

Prêté par le Bayer Leverkusen, le jeune attaquant de 18 ans enchaîne de belles prestations au sein de l’équipe réserve du Real Madrid. Ses performances auraient rapidement alerté la direction de l’ OM qui envisagerait de le recruter l’été prochain. Sauf qu'Iker Bravo ne devrait pas rejoindre Marseille aussi rapidement. Et pour cause, le site Foot Marseille s’est renseigné sur le dossier et a démenti un quelconque intérêt de l’ OM pour le jeune crack espagnol.

Il est vrai que la direction de l’Olympique de Marseille reste toujours à l'affût des opportunités du marché. Néanmoins, le renforcement de l’attaque ne devrait pas être une priorité pour la formation marseillaise lors du prochain mercato. De ce fait, la source ajoute que les dirigeants travaillent discrètement sur d’autres pistes en interne, sans dévoiler leur identité.

De son côté, Iker Bravo reste un joueur très courtisé. Le jeune attaquant prêté au Real Madrid serait dans le collimateur de grands clubs européens, tels que Liverpool ou encore Newcastle, ce qui risque de faire grimper sa valeur marchande. Le Bayer Leverkusen pourrait ainsi céder définitivement son jeune joueur l'été prochain, à condition de recevoir une offre satisfaisante.