Désireux de bâtir une équipe capable de gagner la Ligue des Champions, les dirigeants du PSG souhaiteraient recruter un Bleu.

Ce week-end, le Paris Saint-Germain accueille le RC Lens dans un match au sommet entre deux prétendants au titre. En cas de victoire, le PSG pourrait s’échapper et prendre 9 points d’avance sur les Sang et Or. Les hommes de Christophe Galtier ont donc l’occasion de faire un grand pas vers un éventuel 11e sacre dans le championnat de France. En parallèle de ce rendez-vous très important, le club de la capitale prépare le mercato estival.

À deux mois de l’ouverture du marché des transferts, les dirigeants du PSG s’activent en coulisse pour cibler les joueurs capables de renforcer l’effectif. Les Parisiens pourraient changer de stratégie en mettant l’accent sur le recrutement d’internationaux français. De plus, le club de la capitale souhaiterait recruter plusieurs attaquants cet été. Dans cette optique, la direction du PSG aurait notamment coché les noms de Moussa Diaby et Randal Kolo Muani ces dernières semaines.

Selon les informations du média allemand Bild, les dirigeants du PSG auraient fait une nouvelle approche concrète pour recruter l’attaquant du Bayer Leverkusen. Les négociations se poursuivent entre le Paris Saint-Germain et l'entourage de Moussa Diaby qui pourraient revenir dans son club formateur, quatre ans après son départ.

PSG Mercato : Le Paris SG insiste pour Moussa Diaby

Depuis son départ du Paris Saint-Germain en 2019, Moussa Diaby est parvenu à s’imposer parmi les meilleurs talents de Bundesliga. Ses performances avec le Bayer Leverkusen lui ont permis d’être appelé par Didier Deschamps en Equipe de France. Cette saison, Moussa Diaby a inscrit 13 buts et délivré 8 passes décisives, et le natif de Paris devrait être l’une des attractions du mercato estival. En plus du PSG, Arsenal et Newcastle seraient également intéressés par son profil.

Dans le même temps, le Bayer Leverkusen serait disposé à laisser partir l’international français cet été. Selon les informations de Bild, une offre de 60 millions d’euros pourrait suffire pour boucler son transfert. Reste à savoir si le PSG parviendra à trouver les bons arguments pour convaincre Moussa Diaby.