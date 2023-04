Publié par JEAN-LUC D le 01 avril 2023 à 15:43

Après Jonathan Clauss il y a un an, Pablo Longoria, président de l’ OM, pourrait s’attaquer à un autre cadre du RC Lens pour renforcer l’effectif du RC Lens.

À la recherche d’un arrière gauche plus performant que Nuno Tavares, l’Olympique de Marseille scrute plusieurs horizons pour dénicher l’oiseau rare. Après avoir attiré Jonathan Clauss en juillet dernier contre un chèque de 7,5 millions d’euros, le club olympien pourrait à nouveau aller trouver son bonheur au RC Lens. Alors que le nom du milieu de terrain et capitaine des sang et Or, Seko Fofana, est régulièrement associé à l’ OM, Pablo Longoria serait intéressé par le profil d’un autre défenseur du club artésien.

OM Mercato : Deiver Machado à Marseille la saison prochaine ?

Recruté par le RC Lens à l’été 2021 en provenance de Toulouse contre une enveloppe de 1,80 million d’euros, Deiver Machado pourrait faire l’objet d’une importante offre de l’Olympique de Marseille lors du prochain mercato estival. En effet, selon les informations du site Jeunes Footeux, Pablo Longoria serait très intéressé par le profil de Deiver Machado. Auteur d’une grande saison sous les couleurs du RC Lens, l’international colombien est vu sur la Canebière comme le latéral gauche parfait pour renforcer l’équipe d’Igor Tudor.

Lié au RCL jusqu’en juin 2026, le défenseur de 29 ans ne serait toutefois pas une priorité un premier choix pour les recruteurs marseillais. Souhaitant recruter un latéral du même calibre que Jonathan Clauss afin de disposer d’un groupe à même de titiller le Paris Saint-Germain et de faire bonne figuration en Ligue des Champions la saison prochaine, Longoria devrait donc continuer à poursuivre ses recherches afin de mettre la main sur le profil idéal.