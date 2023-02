RC Lens : Deiver Machado révèle les vrais objectifs du RCL

Publié par Jules le 24 février 2023 à 14:20

Joueur clé de l'effectif du RC Lens, Deiver Machado réalise une saison pleine avec le RCL et est l'un des acteurs de la réussite lensoise cette année.

Remonté en Ligue 1 il y a deux ans et demi, le RC Lens est déjà devenu un cador du championnat de France. En effet, les hommes de Franck Haise ont terminé à seulement quelques points de l'Europe durant les deux dernières saisons. Du côté des supporters du RCL, ce bilan est très positif pour un club qui retrouve à peine l'élite du football français, même si la frustration de ne pas réussir à accrocher une Coupe d'Europe reste assez présente.

Cette saison encore, le RC Lens performe sous les ordres de Franck Haise, ce qui n'échappe à personne. Depuis le début de saison, les Sang et Or sont très bien classés et se battent pour les places qualificatives en Ligue des Champions. Des bons résultats qui sont rendus possibles grâce au bon esprit d'équipe des Lensois, comme l'a expliqué Florian Sotoca, qui reste confiant pour une qualification en Coupe d'Europe à l'issue de l'exercice 2022-2023.

RC Lens : Deiver Machado croit aux chances du RCL pour la Ligue des Champions

Alors qu'il vient tout juste de prolonger son contrat avec le RC Lens, Deiver Machado est très impliqué dans la fin de saison du RCL, et a de gros espoirs pour le club. "Je suis heureux ici. Tout le monde m’a ouvert les bras. On a des objectifs, notamment celui de très bien s’installer en Ligue 1, affirme le défenseur lensois. Ensuite, en se plaçant bien en championnat, on pourra aller chercher l’Europe. La Ligue des Champions ou l’Europa League, on travaille pour ça. On a une bonne équipe pour y parvenir."

Titulaire indiscutable avec le RC Lens cette saison, Deiver Machado a disputé 21 rencontres en Ligue 1 pour 3 buts et 1 passe décisive. Nul doute que le Colombien sera d'une grande aide pour aider le RCL à atteindre ses objectifs en cette fin de saison qui promet d'être haletante pour les Sang et Or.