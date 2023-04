Publié par JEAN-LUC D le 02 avril 2023 à 19:15

Alors que le PSG accueille l’OL ce dimanche à 20h45, en clôture de la 29e journée de Ligue 1, Kylian Mbappé a adressé des mots très forts aux Ultras parisiens.

À quelques heures du choc de Ligue 1 contre l’Olympique Lyonnais de Laurent Blanc et Alexandre Lacazette, l’attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, a répondu à l’invitation d’un groupe de supporters des Rouge et Bleu. En effet, les membres de la K-Soce Team (KST), groupe d’ultras parisiens, ont fêté leurs 15 ans d’existence samedi soir. Pour l'occasion, le numéro 7 de l’équipe parisienne a tenu un discours fédérateur devant leurs supporters.

En présence due Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi, venus eux aussi pour célébrer l'anniversaire de ce groupe du CUP, Mbappé a pris la parole avec un mégaphone. D’une part, le nouveau capitaine de l’équipe de France s’est excusé auprès des supporters, déçus, par les différentes éliminations du PSG en Ligue des Champions.

« Nous n’avons pas été à la hauteur », a lâché l’enfant de Bondy avant de promettre que ses coéquipiers et lui sont déterminés à aller chercher le 11e titre historique de Champion de France. « On peut faire plus. C’est pas nous avec vous, c’est nous tous ensemble. Ça n’a pas été la meilleure des années. On a pas répondu aux attentes du club et à vos attentes. On doit continuer tous ensemble pour finir la saison et gagner le championnat », a déclaré le partenaire de Lionel Messi. Des mots qui ont donné de l’espoir aux Ultras pour l’avenir, surtout celui concernant leur chouchou.

PSG : Les Ultras rassurés pour l’avenir de Kylian Mbappé

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2024 avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé est annoncé au Real Madrid lors du prochain mercato estival. Mais après avoir écouté l’international français de 24 ans lors de leur célébration de samedi midi dans les coursives du Parc des Princes, un proche du virage Auteuil a déclaré : « pour moi, ce n'est pas le discours de quelqu'un qui souhaite partir et abandonner le projet du club. »

Selon les informations recueillies par RMC Sport, des festivités sont prévues en tribune Auteuil ce dimanche soir pour la réception de l’OL. Le média sportif indique qu’un gros craquage de fumigènes est attendu à l'entrée des joueurs ou à la 15e minute de jeu pour les 15 ans de la K-Soce Team. Un gros tifo est également à prévoir sur l'ensemble du virage.