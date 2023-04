Publié par Timothée Jean le 03 avril 2023 à 20:18

Tenu en échec par Montpellier, l’ OM doit reprendre sa marche vers l’avant et devra impérativement aller chercher la victoire à Lorient.

L’Olympique de Marseille perd des points dans la course à la Ligue des champions. Vendredi dernier, lors de la reprise du championnat, l’ OM a une nouvelle fois échoué dans sa mission de renouer avec le succès à domicile. Dans un stade Vélodrome survolté, le club phocéen a concédé un nouveau nul face à une solide équipe de Montpellier (1-1).

Mené au score dès la 12e minute de jeu, l’ OM a finalement eu besoin d’un pénalty, obtenu après recours à la VAR, pour éviter une énorme déconvenue devant son public. Toutefois, ce match nul concédé à domicile a un gout de défaite pour les Marseillais. Et pour cause, le RC Lens, vainqueur du Stade rennais, a ravi la 2e place de Ligue 1 à l'Olympique de Marseille, grâce à la différence de buts.

Désormais 3e de Ligue 1 à 9 journées de la fin du championnat, les hommes d’Igor Tudor ne peuvent plus de permettre un nouveau résultat négatif. Pour espérer se qualifier directement pour la prochaine Ligue des champions, l’ OM a un besoin vital d’enchainer des succès dans ce sprint final.

Lorient-OM : Laurent Abergel suspendu face à Marseille

Les coéquipiers de Valentin Rongier seront donc attendus au tournant, dimanche prochain, sur la pelouse de Lorient. Car seuls les trois points devraient permettre à l’ OM de repartir de l’avant. Tout autre résultat face aux Merlus placerait immédiatement les Marseillais dans un début de crise.

Meilleure équipe du championnat à l’extérieur, le club phocéen tentera ainsi d’assurer face au FCL. Et pour cette rencontre comptant pour la 30e journée de Ligue 1, les Phocéens partent avec un bel avantage. Le FC Lorient ne pourra compter sur son capitaine Laurent Abergel.

Le milieu offensif a été expulsé à la 79e minute dimanche lors de la défiante contre le LOSC (1-3). Dépassé dans l’entrejeu, Laurent Abergel a écopé d’un second carton jaune pour une faute par derrière sur Jonathan David qui filait au but. Il laisse ses partenaires en infériorité numérique face aux Dogues et sera absent lors de la réception de l’ OM dimanche prochain à partir de 20h45.