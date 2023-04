Publié par JEAN-LUC D le 07 avril 2023 à 20:37

Critiqué par Christophe Galtier suite à son craquage du « Kylian Saint-Germain » au PSG, Kylian Mbappé peut compter sur le soutien de la ministre des Sports.

Étonné par la sortie médiatique de Kylian Mbappé après la diffusion d’un spot publicitaire du Paris Saint-Germain pour ouvrir la campagne d’abonnement au Parc des Princes pour la saison 2023-2024, Christophe Dugarry n’y est pas allé de main morte pour cracher ses quatre vérités à son jeune compatriote de 24 ans, lié au PSG jusqu’en juin 2024.

« J’en ai marre de tous ces susceptibles. On le met au centre de la communication, du marketing. Le club aurait dû le prévenir, ok, mais est-ce que vous pensez que ça vaut un message sur les réseaux sociaux pour afficher ton club ? (…) La façon de faire de Mbappé, je trouve que ça ne se fait pas. Qu’il arrête ! (…) Il n’a pas besoin de faire tout ce cinéma parce qu’il n’a pas donné son aval pour une pub. On s’en fout ! Il veut s’occuper de tout ! Du marketing, de la communication, il choisit le directeur sportif, il choisit les joueurs avec qui il veut jouer. Stop ! Joue au ballon ! », a lancé l’ancien international français sur les antennes de RMC Sport. Mais contrairement u Champion du monde 1998, la ministre des Sports est plutôt d’accord avec la position de l’attaquant du PSG.

PSG : Oudéa-Castera trouve « parfaitement compréhensible » la réaction de Mbappé

Sur les ondes d’Europe 1, la ministre Amélie Oudéa-Castera a réagi à la sortie vigoureuse de Kylian Mbappé sur l’utilisation du PSG de son image dans une vidéo promotionnelle.

« On ne sait plus totalement où on en est. En tout cas, que Kylian Mbappé, notre immense champion et nouveau capitaine, soit très sensible à cette question, c’est parfaitement compréhensible. Et qu’il le soit sous l’angle de son droit à l’image individuel comme sur le plan de l’image collective lorsqu’il est en équipe de France », a déclaré la collaboratrice du président Emmanuel Macron sur la sortie fracassante de la star du PSG.

Aux dernières nouvelles, la direction du PSG a reconnu une erreur au niveau de son service de communication et s’est excusé auprès du clan Mbappé.