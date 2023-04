Publié par JEAN-LUC D le 09 avril 2023 à 20:52

Susceptible de quitter les rangs de l’Ajax Amsterdam l’été prochain, Mohammed Kudus serait sur les tablettes du PSG. Et l’intérêt ne semble pas unilatéral.

Sensation de la dernière Coupe du monde au Qatar, Mohammed Kudus serait dans les plans de Luis Campos pour renforcer l’effectif du Paris Saint-Germain. Le conseiller football du club de la capitale souhaiterait boucler le transfert de l’international ghanéen dès le mercato de l’été à venir. Désireux d’apporter du sang frais dans le groupe des Rouge et Bleu, Campos apprécierait énormément le profil de Mohammed Kudus.

D'après les renseignements obtenus par le journaliste Pedro Almeida, le PSG se serait déjà rapproché de la direction de l’Ajax Amsterdam pour prendre la température et évoquer un possible transfert du milieu offensif de 22 ans. Auteur de 18 buts et 5 passes décisives en 38 matches toutes compétitions confondues, le natif d’Accra pourrait ainsi rejoindre la bande à Kylian Mbappé la saison prochaine. L’intérêt entre le Paris SG et Mohammed Kudus étant réciproque.

PSG Mercato : Mohammed Kudus veut signer au Paris SG

Sur son compte Twitter, Pedro Almeida explique ce dimanche que Luis Campos serait passé à l’offensive auprès de son homologue de l’Ajax pour tenter de le convaincre de laisser Mohammed Kudus rejoindre le Paris Saint-Germain lors du prochain mercato de l’été. Le journaliste portugais ajoute même que le compatriote d’André Ayew serait emballé à l'idée d’évoluer au quotidien avec Kylian Mbappé et les autres stars de la formation parisienne. Pour le site spécialisé Transfermarkt, Mohammed Kudus pourrait être cédé contre un chèque de 30 millions d’euros. Reste maintenant à savoir si Luis Campos parviendra à convaincre le club hollandais de laisser partir le jeune ghanéen à la fin de l’exercice 2022-2023.