Publié par Gary SLM le 20 avril 2023 à 05:00

L'affaire de racisme qui concerne l'entraîneur actuel du PSG, Christophe Galtier, a provoqué une réaction forte de la part des joueurs du club parisien avec Kylian Mbappé en tête.

PSG : Kylian Mbappé est allé aux infos auprès de Galtier

Les footballeurs parisiens ont interrogé leur coach sur les accusations de propos racistes qu'il aurait tenus lorsqu'il était à l'OGC Nice. Bien que cette affaire ne concerne pas directement le PSG, elle a des répercussions sur la crédibilité et la réputation de l'entraîneur, surtout dans un club propriété de l'Émir du Qatar, un musulman et arabe.

L'affaire Galtier a fait du bruit dans le monde du football français, rarement confronté à des soupçons aussi graves. Lors de son passage à Nice, Galtier aurait tenu des propos racistes, selon les accusations portées par Julien Fournier, dirigeant de l'OGC Nice à l'époque. Bien que cette affaire remonte à plusieurs années, elle est revenue sur le devant de la scène grâce à la fuite d'un e-mail de Julien Fournier. Une perquisition a été menée à Nice pour faire la lumière sur cette histoire.

Dans le vestiaire du PSG, les joueurs ont demandé des explications à leur coach en privé, soucieux de connaître la position de Galtier sur des sujets aussi sensibles que la religion ou le ramadan, et de savoir si les accusations étaient vraies.

Le Paris SG surveille l’affaire du racisme de son entraîneur

Parmi les joueurs ayant pris part à cet échange informel, Kylian Mbappé était présent. L'international français, leader sportif et emblématique du PSG, a voulu s'informer sur cette affaire qui pourrait avoir des répercussions sur l'image de son club.

Galtier a réaffirmé devant la presse qu'il avait une vision très éloignée de ce dont il est accusé, et qu'il avait déposé plusieurs plaintes contre ceux qui ont fait ces révélations. Bien que cette clarification puisse rassurer les joueurs du PSG, l'affaire continue d'être surveillée de près par Mbappé et les supporters. Ces derniers ont rappelé que la présomption d'innocence primait, mais qu'une confirmation des accusations contre Galtier serait pour eux rédhibitoire.

L’affaire Galtier met en lumière la sensibilité du sujet du racisme dans le monde du football, ainsi que l'importance de l'image et de la réputation des entraîneurs et des clubs. Bien que le PSG ne soit pas directement impliqué dans cette affaire, il est important pour les joueurs et les supporters de s'informer sur les accusations portées contre leur entraîneur.