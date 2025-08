Mercato ASSE : Un Parisien prêt à tout pour Saint-Etienne !

L’ASSE travaille sur le mercato pour reconstruire son effectif pour son retour en Ligue 2. Mais en interne, une solution de choix s’offre aux Verts au poste de gardien de but. Formé en région parisienne, Noa Delacroix s’impose comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs de l’AS Saint-Étienne.

Mercato ASSE : Noa Delacroix, un talent brut venu des Yvelines

Né en 2006 dans les Yvelines, Noa Delacroix a suivi un parcours atypique mais révélateur de sa détermination. D’abord joueur de champ au RC Neuphle-le-Château, il opte pour le poste de gardien à seulement 9 ans, mû par une vocation rare à cet âge. « C’était son souhait, il avait cette envie de protéger les buts », confie Mohamed, son premier entraîneur.

Lire aussi : ASSE : Saint-Étienne lâche une annonce importante

À voir

PSG : Hakimi en pleine tourmente, Mbappé interpellé !

Son développement s’accélère au FC Issy-les-Moulineaux, puis à Versailles, où il se fait remarquer au niveau national. Courtisé par plusieurs clubs professionnels, dont Marseille et Brest, Delacroix fait le choix du cœur en rejoignant l’AS Saint-Étienne, séduit par le projet sportif du club ligérien.

Une ascension express à Saint-Etienne

Arrivé dans le Forez en 2022, Delacroix n’a cessé de progresser. Appliqué, humble et à l’écoute, il s’impose rapidement dans les catégories de jeunes. Cet été, il a intégré la préparation estivale du groupe professionnel, initialement en tant que numéro 3. Mais son sérieux et ses prestations solides lui ont permis de gravir les échelons plus vite que prévu.

Lire aussi : Mercato ASSE : Deux talents arrivent discrètement à Sainté

Titularisé lors de plusieurs rencontres amicales, il a même endossé le rôle de numéro 2 face au Paris FC. Sa grande taille (1,90 m), sa sérénité et sa lecture du jeu ont marqué les esprits. À l’aube de la saison 2025-2026, il incarne désormais un espoir concret pour le poste de gardien au sein du club.

Le défi d’un contrat professionnel

En fin de contrat stagiaire, Noa Delacroix aborde une saison charnière. Il sera titulaire en N3 avec l’équipe réserve dirigée par Sylvain Gibert. Son objectif est clair : convaincre la direction sportive de lui offrir son premier contrat pro.

À voir

OM : Aubameyang lâche une annonce totalement folle !

Lire aussi : Mercato ASSE : Jackpot en vue pour Saint-Etienne

Dans un club qui mise de plus en plus sur la jeunesse, Delacroix a toutes les cartes en main. À lui de faire preuve de constance et de maturité pour transformer l’essai. Saint-Étienne pourrait bien tenir là l’un de ses futurs piliers.