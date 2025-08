OM : Aubameyang lâche une annonce totalement folle !

De retour à l’OM après un passage en Arabie Saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang affiche une ambition débordante. L’attaquant gabonais s’enthousiasme déjà à l’idée de disputer la Ligue des champions au Vélodrome, une grande première pour lui.

OM : Un retour triomphal au Vélodrome pour Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang est de retour à l’OM, un an seulement après son départ. Recruté pour deux saisons, l’ancien joueur d’Arsenal et du Barça a été accueilli en véritable star à l’aéroport Marseille-Provence. Visiblement ému, le buteur gabonais a exprimé sa reconnaissance : « Ça y est ! C’est bon, je suis là les gars. Auback ! Auback, le retour. Très content, très content. En plus avec l’accueil que j’ai eu. Franchement c’est magnifique ! Hâte de commencer ! »

Lire aussi : Mercato : L’OM en feu, Aubameyang promet un super duo !!

Son message aux supporters est tout aussi enflammé : « Venez nombreux comme d’habitude, faites-nous rêver comme vous m’avez fait rêver. On vous attend et on va tout donner », a-t-il lâché. L’ambiance électrique du Vélodrome semble avoir pesé lourd dans la décision du joueur, qui revient animé d’une grande motivation.

La Ligue des champions comme moteur

Ce retour marseillais ne relève pas d’un simple coup de nostalgie. C’est bien la perspective de disputer la Ligue des champions qui a séduit Aubameyang. Il l’a confié avec une sincère excitation : « En plus, avec la Ligue des champions, ça va être la première fois que je vais l’entendre dans le stade donc ça va être pas mal. »

À voir

PSG : Hakimi en pleine tourmente, Mbappé interpellé !

Lire aussi : Mercato OM : Aubameyang accueilli comme une rockstar !

L’OM retrouve la C1 cette saison, et l’international gabonais compte bien y briller sous ses nouvelles couleurs. Son enthousiasme est communicatif, et son expérience sera un atout précieux pour le groupe. « Quand Marseille a appelé, c’était obligé. Comme je le disais, le choix du cœur », a assuré la Panthère.

Une ambition clairement affirmée

Aubameyang ne cache pas sa fierté de retrouver certains coéquipiers et de s’intégrer à un groupe solide : « Le vestiaire ? Il y en a qui m’attendent et ça va faire plaisir de les retrouver ». Avec un discours franc et passionné, il lance un message clair : l’OM ne revient pas en Ligue des champions pour faire de la figuration. Et lui non plus.