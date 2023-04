Publié par Leonard le 12 avril 2023 à 17:26

L'ancien directeur sportif de Nice, Julien Fournier, a réagi à l'affaire mettant en cause l'entraîneur du PSG, Christophe Galtier, pour propos racistes.

Alors que la polémique enfle autour de Christophe Galtier, l'ancien directeur sportif niçois, Julien Fournier, a tenu à s'exprimer sur les révélations de Romain Molina et RMC Sport, dans un entretien accordé à Nice-Matin. Il se défend notamment sur la "fuite" de ces informations d'on il ne serait pas à l’origine. "Je ne suis en aucun cas à l’origine de la diffusion de ces informations internes vieilles d’un an au moment de mon départ du club."

De plus, Julien Fournier a souhaité souligner le mauvais timing de la révélation de cette affaire. "Je n’ai jamais tiré sur une ambulance, malgré tous nos différends avec Christophe Galtier et j’ai surtout trop de respect pour l’OGC Nice, un club dont j’ai fièrement défendu les couleurs pendant plus dix ans et les gens en place, qui préparent en ce moment l’un des rendez-vous les plus importants de leur histoire en Coupe d’Europe. Le timing de ces révélations me révolte tout autant que leur contenu."

PSG : Christophe Galtier sur le départ du Paris SG ?

Pour contextualiser, l'actuel entraîneur du PSG, Christophe Galtier, est depuis hier tombé dans une polémique remontant à un an auparavant lors de son passage à l'OGC Nice. C'est dans un mail de Julien Fournier adressé à Dave Brailsford (membre d'Ineos), que l'ancien directeur sportif aurait tenté d'alerter sa direction sur les comportements et réflexions de son entraîneur. Le coach du Paris Saint-Germain aurait notamment affirmé à son directeur sportif que le Gym "ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe".

À la suite de la diffusion de ces informations, de nombreuses réactions ont surgi du côté des supporteurs niçois et parisiens notamment. Selon RMC Sport, la direction parisienne aurait déclenché une enquête interne pour tenter de connaître la vérité sur cette polémique, cette information a par la suite été démentie par Le Parisien.

De son côté, Christophe Galtier a tenu à réagir via son avocat dans un communiqué transmis à l'AFP. Le coach du PSG "conteste avec la plus grande fermeté" avoir tenu des propos discriminatoires envers des joueurs lorsqu'il était à l'OGC Nice et qu'il "a pris connaissance avec stupéfaction des propos injurieux et diffamants" à son propos. Son avocat M. Olivier Martin a lui annoncé que des "poursuites judiciaires" sont à venir. Avec des résultats sportifs peu convaincants et une polémique à son égard, l'avenir de Christophe Galtier est plus qu'incertain à la tête du PSG.