Publié par Leonard le 24 avril 2023 à 10:57

L' OM s'est imposé contre l'OL hier soir (2-1) dans les dernières secondes de la rencontre, mettant un terme à une série noire vieille de 15 ans.

OM : Une victoire acquise au bout du suspense

Grâce à un but de Cengiz Ünder et un CSC du Lyonnais Malo Gusto dans les dernières secondes de la partie, l' OM d'Igor Tudor s'est imposé hier en clôture de la 32 journée de Ligue 1 sur la pelouse du rival olympien. Avec ce succès, l' OM reprend la seconde marche du podium du championnat devant le RC Lens, vainqueur de l'AS Monaco (3-0). Les deux formations qui se battent pour la deuxième place s’affronteront dans un choc du championnat français dans seulement deux semaines au Stade Bollaert.

Les Marseillais qui ont dominé leur adversaire du soir entretiennent l'espoir de terminer dauphin du PSG. Après la rencontre, Valentin Rongier a tenu à rester lucide tout en savourant ce succès. "On ne va pas s'enflammer. Il reste beaucoup de matches. Dans le football, tout va très vite. Nous avons six points d'avance sur Monaco, il vaut mieux les avoir d'avance. On est très content."

La libération 15 ans plus tard

Cette victoire de l' OM en terre lyonnaise met fin à une période de 15 années sans le moindre succès. Acquis avec la manière et le brin de chance avec ce CSC en fin de match, Igor Tudor n'a pas caché sa joie au coup de sifflet final en exultant devant sa famille et ses proches présents dans le stade. En conférence de presse d'après-match, le coach croate s'est confié face aux journalistes sur la victoire et les chances de qualification en Ligue des Champions. "C’est une belle victoire face à un grand rival et elle est méritée (...). J’espère que c’est prémonitoire, mais il reste beaucoup de points en jeu et on doit encore aller à Lens et à Lille donc rien n’est encore joué."

Avec ce succès convaincant, l' OM se met dans les meilleures conditions pour affronter l'AJ Auxerre dans un premier temps, puis son concurrent direct, le RC Lens, dans deux semaines. À six journées de la fin du championnat, les Marseillais devront encore affronter le LOSC dans leur sprint final, un concurrent aux places européennes.