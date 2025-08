PSG : Avant Tottenham, Enrique s’offre un renfort de choix !

À moins de deux semaines du choc contre Tottenham pour le compte de la Supercoupe d’Europe, le staff du PSG et Luis Enrique ont reçu un renfort de taille. Le club de la capitale a annoncé la bonne nouvelle ce vendredi après-midi.

Le PSG recrute un expert en nutrition pour aider Luis Enrique

Vainqueur de la Ligue des Champions 2025, le Paris Saint-Germain affrontera Tottenham le 13 août prochain en finale de la Supercoupe d’Europe du côté de Udine, en Italie. À douze jours de cette rencontre, le PSG a officialisé la nomination de Juan José Morillas au poste de Responsable du pôle Nutrition pour l’ensemble du club, sous la supervision de la Direction Médicale.

« Présent au club depuis l’été 2022 en tant que nutritionniste de l’équipe professionnelle, Juan José Morillas élargit désormais ses responsabilités à l’ensemble des sections sportives du Paris Saint-Germain. Intégré au département médical et performance, il aura pour mission de faire valoir son expertise et sa méthodologie, tout en coordonnant les stratégies nutritionnelles les plus adaptées aux besoins de nos athlètes.

Par ailleurs, après étude de plusieurs candidatures, c’est celle de Sergi Mateo qui a été retenue par la Direction Médicale pour prendre en charge l’équipe professionnelle. Ancien nutritionniste du Girona FC, Sergi Mateo prendra ses fonctions dès la reprise de l’entraînement, le 6 août 2025 », écrit le club de Nasser Al-Khelaïfi sur son site internet.

Ce renforcement du staff illustre la volonté du club de professionnaliser toujours plus l’environnement autour de ses stars, afin de viser des performances optimales dans toutes les compétitions. L’expertise de Mateo devrait permettre de renforcer la récupération, la prévention des blessures et l’individualisation des plans alimentaires, des axes cruciaux dans le football de haut niveau actuel. Un renfort de taille pour Luis Enrique et le staff parisien.