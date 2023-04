Publié par JEAN-LUC D le 22 avril 2023 à 15:55

Malgré une bonne saison, qui est sur le point de déboucher sur une qualification directe en Ligue des Champions, Igor Tudor pourrait quitter l'OM cet été.

OM Mercato : Igor Tudor dans les plans de la Juve

À l’instar de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain, Igor Tudor pourrait déjà faire ses valises pour quitter l’Olympique de Marseille à l’issue de la saison, soit un an seulement après sa nomination. Mais contrairement à son homologue parisien, l’entraîneur marseillais réalise une grande saison sur le banc du club phocéen et les dirigeants n’ont pas forcément envie de se séparer de lui. Mais selon la presse italienne, la Juventus Turin pense à son ancien joueur pour prendre la place d’un Massimilano Allegri qui pourrait être licencié à la fin de la saison.

Et même s’il a préféré botter en touche lorsque la question lui a été posée sur l’intérêt de son club de coeur en mars dernier, le successeur de Jorge Sampaoli aurait confié en privé qu’il ne cracherait pas sur un appel de la Vieille Dame. Pour Calciomercato, Igor Tudor fait donc bel et bien partie des plans de la nouvelle direction turinoise pour succéder éventuellement à Allegri. Une tendance qui commence déjà à inquiéter du côté de la Canebière.

OM Mercato : Pascal Olmeta redoute un départ pour Igor Tudor

De passage sur le plateau de l’émission « Rothen s'enflamme » sur RMC, Pascal Olmeta a évoqué l’avenir d’Igor Tudor sur le banc de l’Olympique de Marseille. Pour l’ancien gardien de but marseillais, le technicien croate pourrait se laisser convaincre par un nouveau challenge plus ambitieux et claquer la porte au nez de Pablo Longoria cet été.

« Les coachs ne feront que passer. Personnellement, je ne sais même pas si Tudor va rester. Vous allez voir... Là de ce que j'ai entendu, ce n'est pas gagné », a confié Pascal Olmeta avant d’ajouter : « si ce sont mes infos ? Vous savez, Marseille c'est à la fois grand, mais c'est aussi très très petit. Je ne sais pas s'il a envie de continuer et s'il n'a pas envie d'aller ailleurs. Et c'est pour ça que c'est Marseille. C'est comme ça depuis des années et des années, et ça ne changera pas. »

Interrogé sur l’avenir de son entraîneur, le président de l’OM, Pablo Longoria, avait lui-même semé le doute dans les esprits en déclarant notamment : « j’aimerais que Tudor reste, mais je n'ai pas de boule de cristal pour lire l'avenir. J'espère qu'il est aussi content que moi et nous ne devons pas seulement analyser les derniers résultats, car il faut prendre de la hauteur. »

Pour rappel, Tudor est lié à l’OM jusqu’au 30 juin 2024.