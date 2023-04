Publié par Gary SLM le 25 avril 2023 à 10:27

Le FC Nantes ne partagera assurément pas l’enthousiasme du Toulouse FC qui enregistre de bonnes nouvelles avant le choc en Coupe de France.

Coupe de France : Le Toulouse FC veut prendre l'ascendant sur le FC Nantes

Samedi prochain à 21h, le FC Nantes et Toulouse FC vont s’affronter au Stade de France dans le cadre de la finale de la Coupe de France. Si les Canaris font le maximum pour garder le trophée qu’ils ont glané la saison dernière, le Toulouse FC arrive lui avec un autre plan pour cette rencontre.

En effet, les Toulousains, vainqueurs du dernier championnat de Ligue 2, souhaitent ajouter un deuxième trophée à leur armoire. Ils espèrent renverser la tendance face au FC Nantes. Leur répétition pour ce match s’est d’ailleurs soldée par une belle victoire 0-1 face au FC Lorient dimanche dernier. Ce succès assure même littéralement au club un maintien en Ligue 1 la saison prochaine.

Le Toulouse FC récupère ses blessés

En plus de ce succès qui booste et fait oublier le revers face à l'OL, le Toulouse FC va affronter un adversaire tenu en échec par Troyes 2-2 le week-end dernier. Le petit plus pour Philippe Montanier est qu’il récupérera ses blessés pour la rencontre. Brecht Dejaegere, le capitaine du Toulouse FC, sera même de la partie.

Le FC Nantes, qui vise sa cinquième victoire en Coupe de France, ne verra donc pas ce retour d’un bon œil. Les Canaris pourraient avoir du mal à conserver le trophée au regard de la grosse détermination du Toulouse FC qui rêve de ramener la coupe à la maison. "Ce côté « novice » peut être un avantage, parce que nous serons décomplexés. Nous sommes juste affamés à l’idée de pouvoir remporter cette Coupe", affirme à juste titre, dans les colonnes de So Foot, le buteur du TFC, Thijs Dallinga.