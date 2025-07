Mercato FC Nantes : Une offre arrive pour Nathan Zézé !

Un cador anglais est passé à l’offensive pour le défenseur central du FC Nantes, Nathan Zézé pendant ce mercato estival. Les dirigeants nantais ont décliné sa première offre.

Mercato FC Nantes : Nathan Zézé dans le viseur d’un club anglais

Le FC Nantes est en danger pour sa pépite Nathan Zézé. Du beau monde tourne autour du jeune défenseur central pendant ce mercato estival. De retour à la compétition après plusieurs mois d’absence à cause d’une grave blessure à la cheville, Nathan Zézé continue de montrer tout son potentiel et d’attirer les regards des géants européens.

En France comme à l’étranger, les prétendants se multiplient, ce qui pousse le FC Nantes à augmenter le prix de sa pépite. Selon les informations de L’Équipe, Nathan Zézé est sur la short-list de Bournemouth. Les Cherries cherchent un nouveau défenseur talentueux pour remplacer le crack espagnol Dean Huijsen qui s’est engagé avec le Real Madrid. Ils ont donc coché le nom du défenseur nantais.

Les Anglais ont entamé des pourparlers avec le FC Nantes et ont formulé une offre de plus de 20 millions d’euros pour Nathan Zézé. Les dirigeants du FC Nantes auraient refusé cette proposition. Le président des Canaris, Waldemar Kita veut au moins 30 millions d’euros pour vendre sa pépite. La direction de Bournemouth n’a pas encore jeté l’éponge et veut revoir son offre à la hausse pour convaincre le FCN.