FC Nantes : Un cador de Ligue 1 traque Alban Lafont !

Le gardien de but du FC Nantes, Alban Lafont attise les convoitises d’un club de Ligue 1 pendant ce mercato estival. Les négociations sont en cours.

Mercato FC Nantes : Alban Lafont dans le viseur d’un club de Ligue 1

Alban Lafont est de plus en plus proche d’un départ du FC Nantes pendant ce mercato estival. Le gardien de but français est suspendu à la décision du FC Nantes concernant son avenir à la Beaujoire. Il a été poussé vers la sortie lors du dernier mercato hivernal, mais il n’a pas pu rejoindre un nouveau club avant la fermeture du marché des transferts.

Le sort d’Alban Lafont a été totalement scellé après le recrutement du nouveau portier Anthony Lopes. Ce dernier a posé ses valises sur les bords de l’Erdre en provenance de l’Olympique Lyonnais. Ce qui a poussé les dirigeants nantais à envoyer Lafont en équipe réserve pour s’entraîner et maintenir sa forme.

Alban Lafont a retrouvé son meilleur niveau et va trancher pour son avenir pendant ce mercato estival. Pour le moment, un départ du FC Nantes est la première option. Le nouvel entraîneur des Canaris, Luis Castro ne veut pas miser sur lui. Et le club a encore recruté un nouveau portier en provenance du FC Metz. Il s’agit d’Alexis Mirbach.

Alban Lafont est désormais sur la short-list d’un club de Ligue 1. Selon les informations de Mediasport, le Stade Brestois met les bouchées doubles pour s’offrir cet indésirable du FC Nantes. Les dirigeants Brestois se seraient rapprochés du club nantais pour négocier un prêt avec option d’achat du joueur. Les deux clubs n’ont pas encore trouvé un accord définitif.