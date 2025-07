PSG : Le Paris SG efface l’OM de l’histoire !

Le PSG entre encore un peu plus dans l’histoire et bat un record de l’OM. En disputant la finale de la Coupe du Monde des clubs face à Chelsea, le Paris Saint-Germain vient d’effacer un record détenu par l’OM avec cette sixième finale internationale.

PSG : Un record symbolique effacé

Avant cette finale, l’OM détenait le record français avec cinq finales internationales disputées, symbole de l’héritage européen du club phocéen. Désormais, le PSG le surpasse et confirme son statut de vitrine du football français sur la scène mondiale. Cette performance illustre la régularité des Parisiens à atteindre le plus haut niveau, fruit d’une politique sportive ambitieuse et d’un projet structuré qui vise l’excellence depuis plus d’une décennie.

Si cette finale avait tout d’une rencontre historique, elle s’est conclue par une désillusion pour le PSG. Face à un Chelsea intraitable, les hommes de Luis Enrique ont concédé trois buts en première période, pour sceller rapidement le sort du match. Cette lourde défaite (3-0) prive le PSG d’un trophée inédit dans son armoire, celui de la Coupe du Monde des clubs, et laisse un goût amer à l’ensemble du groupe.

Un symbole d’influence mondiale

Malgré cette défaite, le PSG confirme qu’il est devenu un acteur incontournable du football mondial, en participant régulièrement aux phases finales des compétitions majeures. Cette finale perdue ne doit pas occulter le symbole qu’elle représente.

Le club parisien est désormais le club français le plus présent dans les finales internationales, signe de sa montée en puissance sur la scène mondiale. L’objectif sera désormais de capitaliser sur cette dynamique et de continuer à marquer l’histoire, avec en ligne de mire une Ligue des champions qui reste l’ultime graal pour le PSG.

