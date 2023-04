Publié par Gary SLM le 06 avril 2023 à 23:37

Découvrez le résumé du match de coupe de France entre AS Annecy et Toulouse FC qui a permis au TFC de se qualifier pour la finale et d'affronter Nantes au Stade de France le 29 avril.

Chaudes retrouvailles entre Toulouse FC et le FC Nantes

Toulouse a réussi à se qualifier pour la finale de la Coupe de France après avoir battu Annecy (2-1) grâce à un but de Farès Chaïbi à la 85e minute. Cette victoire permet à Toulouse FC de se mesurer au FC Nantes au Stade de France le 29 avril prochain pour tenter de remporter la Coupe de France. Cette rencontre sera une occasion pour le TFC de prendre sa revanche sur le FC Nantes qui l'avait éliminé en barrages d'accession en Ligue 1 en 2021.

Le match a commencé doucement, mais les deux équipes se sont montrées dangereuses. le TFC a ouvert le score à la 36e minute du match grâce à Zakaria Aboukhlal. Annecy a égalisé juste avant la pause grâce à un penalty transformé par Alexis Bosseti. Au cours de la seconde période, les deux équipes ont eu des occasions sans parvenir à les concrétiser, jusqu'au but décisif de Chaïbi.

Toulouse, 13e de Ligue 1 et qui avait enchaîné trois défaites sur les quatre dernières journées de championnat, retrouve ainsi la finale de la Coupe de France pour la deuxième fois de son histoire après sa victoire en 1957. L'équipe avait ensuite échoué trois fois en demi-finale en 1966, 1985 et 2009.

Pour l'AS Annecy, cette élimination est dure à accepter, mais l'équipe doit maintenant se concentrer sur son maintien en Ligue 2 après sa déroute à Nîmes (4-0). Le FC Nantes sera un adversaire de taille pour le Toulouse FC qui devra tout donner pour remporter la Coupe de France.