Publié par JEAN-LUC D le 27 avril 2023 à 22:43

Désireux de recomposer son secteur offensif lors du prochain mercato estival, le PSG tenterait une signature totalement incroyable en Angleterre.

PSG Mercato : Le Paris SG cherche un attaquant en priorité

Selon les récentes indiscrétions de RMC Sport, le Paris Saint-Germain « ne devrait pas être restreint par le fair-play financier et l’enveloppe à disposition, encore inconnue du conseiller sportif Luis Campos, sera sans doute conséquente. » Pour le prochain mercato estival, la priorité de Luis Campos serait le recrutement d’un attaquant de classe mondiale pour épauler Kylian Mbappé aux avant-postes. Si les noms de Victor Osimhen (Naples), Harry Kane (Tottenham) et Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort) sont évoqués avec récurrence ces derniers jours, les dirigeants du PSG rêveraient d’un coup encore plus ronflant du côté d’Arsenal.

PSG Mercato : Une folie à 120M€ pour Bukayo Saka ?

À la recherche d’un attaquant de couloir droit, le PSG aurait ouvert un nouveau chantier en Angleterre pour le prochain mercato estival. En effet, d’après les informations recueillies par le média Fichajes, Luis Campos rêverait de déloger Bukayo Saka des rangs d’Arsenal. Sous contrat jusqu’en juin 2024, le milieu offensif de 21 ans n’a pas encore parapher un nouveau bail avec les Gunners et le PSG voudrait en profiter pour lui glisser un gros contrat afin de l’attirer en Ligue 1. Auteur de 14 buts et 11 passes décisives en 43 matches toutes compétitions, l’international anglais pourrait se retrouver en position de force pour négocier un départ ou un renouvellement. Arsenal n'est pas pour autant vendeur, mais pourrait face à une offre très importante. La source espagnole indique dans cette optique que les dirigeants parisiens seraient disposés à signer un chèque de 120 millions d’euros pour convaincre le club londonien de laisser filer son joyau anglais. Il y a quelques semaines, le Sun a révélé que Bukayo Saka devrait bientôt signer un nouveau contrat de 5 ans, soit jusqu’en 2028, avec à la clé un énorme salaire de 250.000 livres par semaine, soit le plus gros revenu du vestiaire des Gunners avec Gabriel Jesus.