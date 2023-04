Publié par Gary SLM le 01 mai 2023 à 00:18

L'Olympique de Marseille remporte un succès précieux face à l'AJ Auxerre, consolidant sa position en Ligue 1 avant son déplacement à Lens.

Par sa victoire contre l’AJA, l’OM passe un message au RC Lens

Dans le cadre de la 36e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille a réussi une performance importante en s'imposant face à l'AJ Auxerre. Cette victoire permet au club phocéen de consolider sa position en championnat avant son prochain déplacement à Lens. Justement, le club Sang et Or est la formation qui enquiquine l’équipe phocéenne depuis le début de la saison. Le prochain rendez-vous est une occasion de régler définitivement les comptes.

L'OM a rapidement pris l'ascendant dans le match qui l’a opposé à l’AJ Auxerre malgré une ouverture du score de Birama Touré à la 33e minute de jeu. Il a dû tout donner jusqu’à la 75e minute du match pour égaliser par son attaquant Cengiz Under. Cette réalisation a permis à l'équipe marseillaise de prendre confiance et de se relancer dans la rencontre. Malgré les efforts fournis par l'AJ Auxerre pour revenir au score, la défense de l'OM a su faire preuve de solidité et préserver son avantage jusqu'à la fin de la rencontre.

Cette victoire revêt une importance capitale pour l'Olympique de Marseille dans la course à l'Europe. En effet, les Marseillais occupent actuellement une deuxième place qualificative pour les compétitions continentales et chaque point gagné est donc précieux. Grâce à ces trois points supplémentaires alors que le PSG s’est fait laminer 1-3 par le FC Lorient, l’OM consolide sa position dans le haut du classement et se rapproche de son objectif de qualification européenne.

OM : Igor Tudor veut éliminer le RC Lens de la course

L'entraîneur de l'OM s'est exprimé après le match et s'est dit satisfait de la prestation de son équipe. Il a salué l'efficacité offensive de ses joueurs ainsi que la solidité défensive affichée tout au long de la rencontre. Il a également souligné l'importance de cette victoire pour la suite de la saison.

Cependant, l'OM doit rester concentré et ne pas relâcher ses efforts. Le prochain déplacement à Lens s'annonce délicat, et il faudra fournir une prestation de haut niveau pour espérer ramener des points de ce déplacement sur le terrain du RCL. Les joueurs marseillais sont conscients de l'enjeu et se préparent activement pour cette rencontre décisive.

Cette victoire contre Auxerre démontre la détermination de l'OM à atteindre ses objectifs cette saison. Le club phocéen affiche une belle dynamique depuis quelques semaines et semble prêt à relever tous les défis qui se présentent à lui. Par cette victoire, l'OM envoie un signal fort à ses concurrents directs dans la course à l'Europe et montre qu'il faudra compter sur lui jusqu'à la fin de la saison.

La victoire de l'Olympique de Marseille contre Auxerre représente une bonne opération en Ligue 1. Ce succès permet au club phocéen de consolider sa position au classement et même de rester en embuscade pour le titre lors des 5 matchs à venir. Si le Paris Saint-Germain lâche encore des points, Marseille qui n’est déjà plus qu’à 5 points deviendrait un bon concurrence pour le titre.

Le match à Lens sera l’occasion pour Alexis Sanchez et ses camardes d’éteindre définitivement un concurrent qui n’a cessé d’afficher une certaine détermination.