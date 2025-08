Mercato OM : 80 M€ sur la table pour un cadre !

Un serial buteur pourrait rapporter gros à l’OM pendant ce mercato estival. Très gros, près de 80 millions d’euros.

Mercato OM : Une offre de 80 M€ arrive pour un cadre !

Le mercato estival se poursuit et on observe beaucoup de mouvements à l’OM dans le sens des départs comme dans le sens des arrivées. Certains départs ont été enregistrés et de nouvelles recrues sont arrivées pour apporter du sang neuf à l’équipe de Roberto De Zerbi. Les dirigeants marseillais font tout pour mettre en place une équipe guerrière qui va faire mal aux adversaires la saison prochaine.

Mais un gros départ s’annonce et cela pourrait apporter de déséquilibre en attaque. L’OM doit repousser des offensives pour sa star offensive Mason Greenwood, sous contrat jusqu’en juin 2029. L’Anglais attire de plus en plus de prétendants. Il a livré de performances XXL la saison dernière sous la direction de De Zerbi.

D’après Fichajes, trois clubs d’Arabie Saoudite se positionnent : Al-Hilal, Neom SC et Al-Ahli. Tous veulent l’attaquant anglais, natif de Bradford. Tous sont prêts à investir autour de 80 M€. Une somme difficile à ignorer pour les dirigeants marseillais. Mais attention ! Si transfert il y a, la moitié irait à Manchester United. Une clause de revente de 50 % protège les Mancuniens. En France, Greenwood a vite marqué les esprits : 22 buts, 6 passes décisives, 36 matchs. Des chiffres qui expliquent cette convoitise.