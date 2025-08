Mercato OM : Deux offres tombent pour Neal Maupay !

Neal Maupay est en difficulté à l’OM suite à l’arrivée de nouvelles recrues. L’attaquant français étudie actuellement deux offres venues de l’étranger.

Mercato OM : Neal Maupay, vers un départ ?

Neal Maupay pourrait bien vivre ses dernières semaines à l’OM. Dans le vestiaire, il est respecté. Roberto De Zerbi l’apprécie. Pourtant, le club réfléchit à son avenir pour ce mercato estival 2025. Il avait été prêté au club phocéen l’été dernier. L’option d’achat a été levée cet été et le Français rejoint définitivement les Marseillais. Maupay a fini la saison sur une bonne note : un but contre Rennes (4-2), le 17 mai au Vélodrome. Ce soir-là, il avait affirmé vouloir rester à Marseille. Le staff et ses coéquipiers partagent cette affection.

Lire aussi : Mercato : Le FC Nantes s’attaque à un buteur de l’OM

Mais son salaire pourrait provoquer son départ. Plus de 2 M€ net par an pour un joueur promis à un rôle secondaire la saison prochaine : c’est beaucoup. L’OM ne compte pas le pousser dehors, mais une vente permettrait de réduire la masse salariale. Surtout avec Gouiri déjà performant et l’arrivée d’Aubameyang.

À voir

Mercato : Le FC Nantes s’attaque à un buteur de l’OM

Lire aussi : Mercato OM : De Zerbi confirme pour deux cracks à Marseille

Le RC Lens l’a sondé, mais Maupay n’a pas été séduit. En revanche, Sassuolo (Serie A) et Trabzonspor (Turquie) ont transmis des offres concrètes. Le Français hésite. Accepter moins de temps de jeu ou tenter une nouvelle aventure à l’étranger ? Rien n’est décidé. Mais ce dossier pourrait bouger vite, avant la fermeture du mercato estival.