Buteur hier contre le Real Madrid, cette pépite de la Real Sociedad a évoqué son potentiel retour dans la capitale espagnole.

Aucun retour envisagé pour Takefusa Kubo

En battant le Real Madrid (2-0) hier soir grace notamment à son but rempli de malice, le joueur de la Real Sociedad Takefusa Kubo a été interrogé après la rencontre sur son avenir et un possible retour pour celui qui n'a jamais saisi sa chance à Madrid : "Quand j’étais enfant, j’avais l’habitude d’allumer la télévision pour regarder la Ligue des Champions et je me mettais même la musique. C’est la deuxième saison où je joue la Coupe d’Europe (la Ligue Europa, avec Villarreal en 2021, et cette saison avec la Real) et je veux franchir le pas pour jouer cette compétition, a-t-il insisté, avant d’évoquer le Real Madrid. Il (Ancelotti) ne m’a pas parlé et personnellement j’avais peur que les gens de la Real Sociedad ne veuillent pas de moi pour l’année prochaine, mais ils veulent de moi et j’en suis très heureux. L’année prochaine je serai 100% txuriurdin".

Alors qu'il réalise une saison pleine du côté de San Sébastian avec 8 buts et 5 passes décisives en Liga, le Japonais de 21 ans commence à confirmer son potentiel observé ces dernières saisons dans d'autres écuries espagnoles. Recruté pour 6,5 millions d’euros cet été, Takefusa Kubo ne devrait pas être cédé aussi tôt par les dirigeants de la Real Sociedad.

Quelles pistes pour le Real Madrid ?

Avec une nouvelle défaite en championnat, le Real Madrid a définitivement dit adieu au titre de champion d'Espagne au profit du rival Barcelonais qui pourrait fêter officiellement son sacre ce samedi sur la pelouse de l'Espagnol Barcelone. Bien que la saison ne soit pas encore terminée avec la perspective de remporter une quinzième Ligue des Champions et une nouvelle Copa del Rey contre Osasuna, la direction madrilène travaille d’ores et déjà sur le prochain mercato estival.

Entre les rumeurs de départ des cadres vieillissants et celles menant au recrutement des futurs cracks mondiaux, le club de la capitale espagnole semble vouloir réorganiser son effectif pour les prochaines saisons.