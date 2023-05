Titulaire indiscutable dans le onze du PSG, le latéral gauche portugais Nuno Mendes a reçu un terrible verdict ce mercredi à Paris.

PSG : Nuno Mendes blessé, c'est la tuile !

Sorti sur blessure durant la défaite contre Lorient dimanche dernier (3-1), Nuno Mendes ne rejouera pas avant la saison prochaine a annoncé le Paris Saint-Germain dans un communiqué publié dans l’après-midi. Victime d'une lésion haute de l'ischio-jambier droit, le latéral gauche international portugais enchaîne une nouvelle blessure musculaire cette saison. Touché à deux reprises musculairement cette saison, le jeune parisien et le staff médical de la capitale devront suivre avec attention l’évolution de ses problèmes musculaires.

Nuno Mendes, homme fort du Paris SG

Élément-clé du onze Parisien, Nuno Mendes a montré depuis son arrivée lors du mercato estival 2021 toutes les qualités observées dans son club formateur du Sporting Portugal. Recruté pour 38 millions d'euros, le Paris Saint-Germain a signé sa pépite jusqu'en juin 2026 et devrait être jugée intransférable par la direction. En s'intégrant parfaitement dans la capitale, le Portugais devrait faire partie des futurs cadres du PSG aux côtés de Gianluigi Donnarumma ou encore Achraf Hakimi.

Sans concurrence cette saison, le Portugais s'est imposé grâce à ses qualités d’explosivité et son impact offensif. Auteur de 7 passes décisives cette saison, il constitue avec le Français Kylian Mbappé un côté gauche dévastateur pour les défenses de Ligue 1 et d'Europe. À l'approche d'une troisième saison dans la capitale, Nuno Mendes devra se montrer néanmoins plus régulier dans ses matchs et dans ses apparitions, lui qui n'a disputé que 23 matchs de championnat à cause de ses pépins physiques sur cette exercice.