Mercato Stade Brestois : Un cadre du vestiaire vers la Premier League

Alors qu’il est encore sous contrat jusqu’en juin 2026, Marco Bizot pourrait quitter le Stade Brestois cet été. Selon les informations de Foot Mercato, le gardien de but néerlandais de 34 ans est fortement sollicité en Premier League.

Mercato Stade Brestois : Direction West Ham pour Marco Bizot ?

Après quatre années de bons et loyaux services, Marco Bizot s’apprête à faire ses adieux au Stade Brestois. Les rumeurs sur son départ circulent depuis l’été 2024, mais cette fois-ci, tout semble acté. En effet, le gardien de but néerlandais est plus que jamais déterminé à plier bagage. Il aurait informé la direction du club breton de son envie d’explorer une nouvelle aventure.

En interne, le Stade Brestois ne souhaite pas le voir partir, mais Marco Bizot insiste. Selon les informations de Foot Mercato, West Ham profite de l’occasion pour se positionner. Le club de Premier League aurait exprimé son intérêt, bien que Leeds United soit également sur le dossier. Pour certains médias anglais, la signature de Marco Bizot aurait pour but de pallier le potentiel départ d’Emiliano Martinez, en partance pour Manchester United. Photo de l’équipe du Stade brestois 29

Au cas où le gardien de but argentin resterait, Marco Bizot devra se battre pour obtenir une place de titulaire indiscutable. Avec le Stade Brestois, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam a réalisé une saison exceptionnelle, avec des performances étincelantes en Ligue des champions à la clé. Il a largement contribué au succès des Ty-Zefs, mais l’aventure pourrait toucher à sa fin dans les prochains jours.