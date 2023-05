Décidée à se séparer de Neymar lors du prochain mercato d’été, la direction aurait fixé un tarif pour l’éventuel transfert de la star brésilienne de 31 ans.

Mercato PSG : Neymar prêt à quitter le Paris SG cet été

Ce vendredi, le quotidien L’Équipe a annoncé que le Paris Saint-Germain, tout comme l’été passé, serait toujours ouvert à un départ de Neymar Jr lors du prochain mercato estival. Le média sportif ajoute que les dirigeants du club de la capitale espèrent trouver une solution pour refourguer l’attaquant brésilien à un autre club au terme de la saison, puisque « Neymar ne coche pas les cases du projet souhaité par la direction - une équipe plus française, plus jeune et plus dévouée. »

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2027, le partenaire de Lionel Messi, qui souhaitait honorer son engagement jusqu’à son terme, serait désormais disposé à changer d’air pour un projet ambitieux, à en croire les renseignements glanés par La Cadena Ser. Toujours selon la même source espagnole, les dirigeants parisiens et l’entourage du joueur travailleraient donc actuellement sur son départ avec un prix totalement à la portée de plusieurs clubs.

Mercato PSG : Neymar Jr transféré pour 70M€ ?

Recruté pour 222 millions d’euros en août 2022, Neymar pourrait quitter les rangs du Paris Saint-Germain contre un montant beaucoup moins important. En effet, d’après les informations du journaliste anglais Graeme Bailey, le PSG pourrait se contenter d’une enveloppe de 70 millions d’euros pour laisser filer l’ancien milieu offensif du Barça lors du prochain mercato estival. Et Newcastle United, qui a de fortes chances de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, serait à l’heure actuelle la destination la plus plausible pour l'ancien capitaine de la sélection brésilienne.

« Les actionnaires saoudiens de Newcastle ont un réel intérêt à faire venir un joueur du calibre de Neymar. Leur intérêt pour lui est réel. Neymar coche beaucoup de cases. Mais il ne sera pas bradé par le PSG qui pourrait réclamer environ 70 millions d’euros pour son transfert », a expliqué le journaliste au podcast Talking Transfers. À noter que Chelsea et Manchester United seraient également intéressés par les services du coéquipier de Kylian Mbappé.