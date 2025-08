INFO Mercato : Le Barça offre un cadeau à 70M€ au PSG !

Désireux d’attirer un nouveau milieu de terrain offensif lors de ce mercato estival, Luis Enrique, l’entraîneur du PSG, pourrait trouver son bonheur au sein de l’effectif du Barça. Explications.

Mercato PSG : Le Barça ouvre la porte pour un crack au milieu

Alors que le nom de Gavi a été évoqué ces derniers jours, un autre milieu de terrain du FC Barcelone pourrait faire l’objet d’une offensive du Paris Saint-Germain avant la fermeture du mercato estival. En effet, selon les informations du journal catalan Sport, le club espagnol ne serait pas forcément fermé à un transfert de Fermin Lopez.

Auteur de 8 buts et 10 passes décisives en 46 matches toutes compétitions confondues la saison dernière, le joueur de 22 ans n’est pas un titulaire indiscutable. Le Barça pourrait donc accepter un chèque de 70 millions d’euros pour le laisser partir. Un montant qui ferait énormément de bien aux finances des Blaugranas.

Régulièrement annoncé sur les traces de Fermin Lopez, le PSG pourrait donc profiter de cette occasion pour recruter le natif d’El Campillo. Milieu offensif dynamique, technique et capable de se projeter rapidement, le jeune international espagnol coche toutes les cases pour s’intégrer dans la philosophie de jeu de Luis Enrique.

Toutefois, le PSG devra compter avec la concurrence de Chelsea et Manchester United dans ce dossier. De son côté, le Mundo Deportivo affirme que le coach barcelonais, Hansi Flick, apprécie Fermin Lopez et compte sur lui et sa capacité à faire des différences dans la zone dangereuse, malgré une concurrence renforcée avec la venue de Marcus Rashford. Le PSG devra donc se montrer très convaincant dans cette affaire.